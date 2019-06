TÉMOIGNAGES - "Mon lit a bougé" : un tremblement de terre de magnitude 4,9 ressenti dans le Grand Ouest

Un séisme de magnitude 4.9 sur l'échelle de Richter a été enregistré à 8h50 près de Bressuire, dans les Deux-Sèvres, ce vendredi. Il a été ressenti de la Rochelle à Tours en passant par Angers. Il a également été ressenti à Rennes et au Mans.

Un deuxième séisme de magnitude 2.6 a été ressenti à 8h59, toujours près de Bressuire.

Séisme ressenti de la Bretagne à l'Aquitaine en passant par le Centre

A 9h20, une demi-heure après la secousse, aucun dégât n'était signalé auprès des pompiers de Loire-Atlantique et de Vendée. Un auditeur de France Bleu Loire Océan qui habite à Carquefou a raconté que tout s'est mis à trembler dans sa maison : "Les meubles et la vaisselle qui étaient sur la table. Mon premier réflexe a été de sortir pour voir si ce n'était pas un camion ou un avion. C'est comme si on avait un vibreur de téléphone puissance 1.000, ça fait drôle... Un petit peu d'angoisse".

En Indre-et-Loire, une auditrice de France Bleu Touraine témoigne à Tours : "J'ai senti mon lit secoué vers 8h45, c'est la première fois".

De son côté Christelle a eu très peur et elle a préféré partir. "La vaisselle, la télévision, les portes, tout tremblait. L'immeuble faisait un gros bruit (...) j'ai réalisé que c'était un séisme et je me suis mise à courir. J'ai pris ma voiture et je suis partie en quatrième vitesse".

En Sarthe, un auditeur contacté par France Bleu Maine, raconte le même ressenti : "J'étais allongé dans mon lit à l'étage, tranquille, avec les volets entrouverts. Je suis retraité donc je ne me lève que vers 9h15. Et puis tout à coup : boum ! Mon lit a bougé et j'ai entendu un bruit, comme un soufflement. Je me suis demandé si je rêvais. Ma femme, au rez-de-chaussée, a entendu le bruit mais pas ressenti la secousse".

Le séisme a également été ressenti dans le Poitou. "La vitre de mon insert a tremblé, j'ai cru à un avion, la vaisselle a bougé dans mon vaisselier j'ai cru que c'était le passage d'un train", a rapporté un auditeur de France Bleu Poitou.

Les secousses ont été ressenties de Bordeaux à Rennes en passant par Tours, selon une carte publiée sur internet par le bureau central sismologique français.

"C'est un très gros tremblement de terre pour la région"

Selon Eric Beucler, enseignant-chercheur au Laboratoire de Planétologie et Géodynamique à l'université de Nantes et contacté par franceinfo, "c'est un très gros tremblement de terre pour la région et les gens autour de Cholet ont perçu une très forte énergie".

Les tremblements de terre sont fréquents dans l'Ouest de la France, en moyenne : "tous les 3 ou 4 jours, mais seuls les sismographes les perçoivent. En revanche des séismes comme celui de ce matin, il n'y en a qu'un par an en moyenne".

Comment expliquer cette récurrence des séismes dans cette région ? Selon l'enseignant chercheur "il y a de fortes chances que cela proviennent de l'héritage du massif armoricain", ces petites montagnes étaient l'équivalent des Alpes il y a 350 millions d'années. "Quand il y a des montagnes aussi hautes, il y a des failles, poursuit Eric Beucler. Aujourd'hui, ces failles sont toujours là. Et il suffit d'accumuler quelques forces, quelques contraintes, et quand il y a un élément déclencheur, comme l'érosion par exemple, cela produit un séisme".

Les endroits où la terre a tremblé

.