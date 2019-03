Un tremblement de terre de magnitude 4,9 ressenti dans le Sud-Ouest

Selon le site de Rénass, le réseau national de surveillance sismique, un séisme de magnitude 4,9 sur l'échelle de Richter a eu lieu ce mercredi matin à 10h56. Il a été ressenti en Gironde, en Charente, en Charente-Maritime, Dordogne, et même jusqu'à Poitiers et en Corrèze.

Gironde, France

La terre a tremblé ce mercredi matin dans le Sud-Ouest. L'épicentre du séisme, de magnitude 4,9 sur l'échelle de Richter, est situé au dessus de Bordeaux, près de Coutras, et de Montendre, à la limite entre la Gironde et le sud de la Charente-Maritime, selon le site de RéNass, le réseau national de surveillance sismique.

Il s'agirait, selon les premiers éléments, du plus gros séisme enregistré dans la région depuis très longtemps. "Si on revient dans l'histoire un peu ancienne, en 1759, on avait eu un séisme dans la région de l'Entre-deux-mers qui avait été probablement d'une puissance supérieure", explique Jerôme Vergne, directeur scientifique du Réseau Sismologique Métropolitain au Réseau Sismologique et Géodésique Français. "Ce type d'événement se produit sur le territoire métropolitain en moyenne tous les deux à trois ans. Il est notamment relativement rare dans cette région de la France qui est considérée comme moins sujette à l'aléa sismique."

La magnitude préliminaire du #séisme ressenti en Charente et Gironde est supérieure à ce qui a pu être enregistre dans la région depuis 1962 (carte @FranceSeisme) pic.twitter.com/WprtJntHf0 — Baptiste Gombert (@BaptisteGomb) March 20, 2019

Un séisme ressenti jusqu'à 250 km à la ronde

"4,9, c'est suffisamment important pour être très bien ressenti", poursuit Jerôme Vergne. "Pour l'instant, les témoignages qu'on a eu semblent indiquer qu'on atteint une intensité de l'ordre de 4 à 5. Ça veut dire une perception relativement forte, et potentiellement de très légers dégâts sur certains bâtiments. Il a été ressenti sur un cercle de rayon de 200 à 250 km, jusqu'à Poitiers au nord, et jusqu'en Corrèze à l'est", conclut le sismologue, qui prévient que des répliques d'une magnitude inférieure sont très probables dans les heures suivant le séisme.