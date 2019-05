VIDÉO - Un vélo scolaire électrique testé à Tocane-Saint-Apre

View this post on Instagram

👍 Le @cddordogne soutient les initiatives locales. À #Tocane, les enfants vont à l’école en pédalant ! Se déplacer à vélo est un plaisir et, en plus, c’est bon pour la santé et la planète ! L’école élémentaire de Tocane-Saint-Apre expérimente cette semaine le S'Cool Bus, un vélo collectif à assistance électrique pour les trajets domicile-école. Un mode de ramassage scolaire écologique, ludique et pédagogique qui permet de sensibiliser les enfants à la sécurité routière et à la protection de l’environnement. #dordogne #perigord #environnement