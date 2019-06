Les vols directs Marseille - Moscou relancés par la compagnie russe Aéroflot

Jean-Claude Gaudin et Renaud Muselier présents à l'inauguration de la nouvelle liaison Marseille-Moscou.

Marseille, France

La compagnie russe Aéroflot relance les vols directs Marseille - Moscou dès ce samedi 1er juin. La ligne permettra de relier la cité phocéenne à la capitale russe en 3h30, cinq fois par semaine. Les premiers voyageurs russes de la ligne Moscou-Marseille ont posé le pied sur le tarmac de l'aéroport de Marignane ce samedi matin. Parmi les 107 passagers à bénéficier de ce vol inaugural, le ministre russe Sergei Cheremine accompagné d'une troupe folklorique. Pour l'accueillir à la sortie de l'avion, le président LR de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier qui se félicite de cette nouvelle liaison : "Avec l’arrivée de la compagnie Aéroflot et la mise en service de cette ligne, la région Sud gagne une première manche dans la libéralisation des droits de trafic en France, " a-t-il déclaré dans un communiqué. A ses côtés, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin.

Cinq vols par semaine

Moscou était déjà desservie par la compagnie Aigle Azur depuis fin mars avec deux vols par semaines, mais la compagnie russe Aéroflot veut augmenter la cadence avec cinq liaisons hebdomadaires sur des appareils A 320, l'objectif étant d’atteindre 50 000 passagers chaque année. Abandonnées depuis 1988 par Aéroflot au profit de Nice, "ces nouvelles dessertes sur l’aéroport de Marseille offrent de grandes perspectives économiques et touristiques pour Provence-Alpes-Côte d’Azur, et une opportunité exceptionnelle pour les marques Provence et Alpes", s'est félicité Renaud Muselier.