Un vrai froid de canard cette semaine en France

La Mayenne ne va pas être épargnée par cette vague de froid, avec des températures de 6 à 8 degrés en dessous des normales de saison. Le pic de froid est attendu mercredi et jeudi.

La Préfecture de la Mayenne n'a pas déclenché le plan Grand Froid, mais la vigilance Grand Froid à cause de températures négatives le jour et la nuit. Le problème, c'est surtout les températures ressenties. Un vent glacial venu du Nord Est va considérablement rafraîchir l'atmosphère. Le thermomètre va afficher -4 degrés la nuit, mais la température ressentie sera de -10 degrés! La journée, on sera à 2 degrés, mais -3 en ressenti. C'est ce qui est prévu par Météo France pour la Mayenne mercredi et jeudi. Il fera encore le froid le reste de la semaine, après nous devrions normalement avoir le droit à un agréable redoux.

Pas de coupure de courant

Une vague de froid sur la France, cela veut dire une consommation d'électricité plus importante. Mais contrairement à ce que l'on pouvait craindre, RTE, Réseau de Transport d'Electricité n'a pas programmé de coupure de courant. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain, car cela peut évoluer avec la météo. Un degré en plus ou en moins, c'est en consommation électrique, l'équivalent des villes de Marseille et de Lyon! RTE qui en revanche pourrait être amené à baisser la tension électrique, des éclairages moins puissanst et des plaques de cuisson moins performantes. Et puis il y a aussi une mesure exceptionnelle, le "délestage" : 21 sites industriels énergivores qui ont passé un contrat avec EDF, ils acceptent de couper le courant pendant 2 heures, et donc de cesser toute activité. Aucun site n'est en Mayenne.

Quelques gestes citoyens à adopter

Pour éviter le black-out, tout le monde peut contribuer à réduire la consommation d'électricité en France, voici les bonnes pratiques :