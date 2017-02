Un web-documentaire pour suivre la démolition du barrage "Le Gué Giraud" à Saint-Junien

A Saint Junien le barrage du Gué Giraud situé sur la Glane va bientôt disparaître du paysage. Sa démolition va débuter au printemps prochain car il n'a plus d'utilité, mais pour retracer son histoire et valoriser le site un web-documentaire va bientôt être mis en ligne. '

Le barrage du Gué Giraud avait été construit dans les années 1950 pour alimenter en eau potable la ville de Saint-Junien mais depuis quelques années la cité gantière est désormais ravitaillée par la ville de Limoges. Du coup la municipalité de Saint-Junien a mis en place un groupe de travail pour réfléchir à l'avenir de ce barrage et c'est donc son effacement qui a été décidé.

La maîtrise d'ouvrage a été confiée au Syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne , mais ce dernier voulait aussi laisser des traces de ce barrage d'où l'idée de faire appel à la société Dragonfly pour réaliser un webdocumentaire sur cet environnement et ce patrimoine propre à la glane et où l'on pourra suivre aussi les étapes du chantier.

De nombreuses vidéos où les saint-juniauds témoignent

Que ce soient les pêcheurs, les défenseurs de l'environnement et surtout ceux qui ont participé à la construction du barrage du Gué Giraud, tous ont apporté leurs témoignages sur la vie entourant cet ouvrage de 25 mètres de long et qui a permis d'alimenter en eau potable un grand nombre d'habitants . Mais les réalisateurs du Webdocumentaire ont voulu faire découvrir tout un environnement , car en cliquant bientôt sur des petites libellules ( le site sera en ligne d'ici la fin février) on remontera au fil de la Glane sur 40 kms pour découvrir sa faune et sa flore, son passé industriel avec ses nombreux moulins ou encore les paysages qui ont inspiré le peintre Jean-Baptiste Corot. Mais le site permettra aussi de suivre à distance le chantier de démolition du barrage.

La démolition du barrage : un chantier colossal

La démolition se fera en plusieurs étapes car il faut déjà rendre accessible le site aux engins de démolition , dévier la rivière, et traiter aussi avec une technique particulière les 77 000 M3 de sédiments en lieu et place de l'ancienne réserve d'eau du barrage. Et ensuite on passera à la démolition de la digue. La fin du chantier si tout va bien est programmée à l'automne et la Glane retrouvera enfin son lit naturel.