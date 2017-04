Un week end digne de l'été en Loire-Atlantique et en Vendée !

Un grand ciel bleu, un soleil éclatant et des températures bien au-dessus des normales de saison ce week end en Loire-Atlantique et en Vendée. On se croyait déjà en été !

L'été un 9 avril ce dimanche en Loire-Atlantique et en Vendée ! Avec des températures largement au dessus des normales de saison : 26 degrés à Nantes, même chose à La-Roche-sur-Yon ! C'est dans les terres qu'il faisait le plus chaud.

Il fait chaud sur une bonne partie de la France ce dimanche avec des records pour la période 01-10 avril (au Mans, #Angers, #Rennes, #Caen). pic.twitter.com/SNx62MZ0rt — Keraunos (@KeraunosObs) April 9, 2017

Il y avait beaucoup de monde sur la côte, mais aussi en bords de Loire, sur l'île de Nantes et au miroir d'eau, devant le château, pris d'assaut par des dizaines d'enfants et par leurs parents en quête d'un peu de fraîcheur.

Un début avril qui ressemble à l'été à #Nantes pic.twitter.com/Uib8pcniJi — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) April 9, 2017

Les plus gourmands ont opté pour l'option glace dans toutes les boutiques ouvertes du centre-ville de Nantes !