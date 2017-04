Un week-end estival en Gironde

Dans tout le quart sud-ouest il fait très chaud ce week-end. C'est l'heure des premières sorties au bassin d'Arcachon.

Il y a comme un parfum d'été depuis ce week-end d'avril dans le sud-ouest. Un beau ciel bleu et des températures estivales. Le temps idéal pour une première virée à l'océan. A Arcachon il faisait 26° samedi après-midi et il devrait faire 22° dimanche au plus fort de l'après-midi. Balades en vélo au bord de l'eau, dégustation de glaces ou simple journée bronzette, le programme est ensoleillé ce week-end.

Sur la plage du Moulleau, des couples partagent une glace sur la jetée, des enfants jouent au bord de l'eau, toujours froide du mois d'avril, et des familles déjeunent aux terrasses des restaurants. Des bordelais mais aussi des touristes.

La famille Huret est originaire de région parisienne. Ils sont venus à 15 enfants et petits-enfants pour profiter du soleil au bassin d'Arcachon. Des vacances qui sont en passe de devenir un rituel car le grand père, Alain Huret est décidé à acheter une maison dans le bassin : "On regarde les annonces et nous sommes venus en reconnaissance. Ici, ça change de chez nous. Il y a du soleil, la nature..."

Des commerçants enthousiastes

D'autres sont venus entre amis ou en couple pour passer les vacances à Arcachon. Ce week-end, les terrasses de cafés, brasseries ou restaurants étaient pleines au Moulleau. Les commerçants jubilent : "Ca nous donne de l'énergie et ça annonce une belle saison à venir" estime Nathalie, responsable du magasin de vêtement Jacob Jacob sur la jeté du Moulleau à Arcachon.