Météo : un week-end quasiment estival sur toute la France

Sortez les t-shirts et les lunettes de soleil : des températures élevées sont attendues dès ce vendredi : il fera jusqu'à 27 degrés sur la moitié sud du pays, et ce week-end, c'est toute la France qui sera sous le soleil, avec des pointes à 30 degrés au sud de la Garonne.

Météo France prévoit un week-end qui sent bon l'été. Et ça commence dès ce vendredi, en tout cas pour la moitié sud du pays, où l'on atteindra des températures allant de 22 à 27 degrés (19 à 22 pour la moitié nord). Samedi et dimanche, vous pourrez sortir le barbecue, manger des glaces ou aller vous baigner un peu partout en France : les maximales atteindront 20 à 25 degrés au nord, 24 à 28 degrés au sud, avec des pointes à 30 degrés dans le Sud-ouest, notamment dans les Landes ou au Pays Basque.

Prévisions || Vers un pic de chaleur ce weekend : + de 25°C en Bretagne, jusqu'à 30°C prévus dans le Sud-Ouest https://t.co/nRxRQNn99Mpic.twitter.com/L9I1c9fjuv — Météo-France (@meteofrance) October 11, 2017

Des températures largement au-dessus des normales de saison, liées à "des flux d'air chaud qui remontent du sud, des Açores notamment. Ce phénomène n'est pas exceptionnel, mais il est tout de même remarquable", explique Katia Conte, prévisionniste à Météo France. On retrouve des records de chaleurs à cette période de l'année dans les dix dernières années : 30,9 degrés à Biscarosse, dans les Landes, le 18 octobre 2014, par exemple.

Attention, toutefois, nous ne sommes plus en été. Pas de risque de canicule, au contraire : la nuit, les températures restent très fraîches. "On est en automne, le soleil chauffe, de fait, moins longtemps, et l'inclinaison de la terre n'est pas la même", précise Katia Conte. Si vous prévoyez une soirée sous les étoiles, il vous faudra un peu plus qu'une petite laine.

L'ouragan Ophelia au large de la Bretagne dans la nuit de dimanche à lundi

Autre phénomène lié à ce flux d'air chaud : l'ouragan Ophelia, venu des Açores, passera au large des côtes bretonnes dans la nuit de dimanche à lundi. Il est classé en catégorie 1, "mais rien de méchant ni d'exceptionnel", explique Katia Conte. "Il pourra y avoir des rafales de vent de l'ordre de 80 ou 100 km/h sur la pointe bretonne, rien d'inhabituel". Ophelia devrait ensuite frapper l'Irlande, lundi, mais il devrait avoir alors rétrogradé en tempête tropicale.