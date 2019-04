"Une aberration pour l’environnement" les écologistes demandent la suppression des 24 heures motonautiques de Rouen

Rouen, France

Les bolides sont de retour sur la Seine à Rouen. C'est parti pour la 56e édition des 24 heures motonautiques, les courses commencent le mardi 30 avril. Et à chaque retour des 24 motonautiques, les écologistes relancent aussi le débat sur l'impact environnemental de cet événement qu'ils jugent "d'un autre siècle".

50 000 litres de carburant consommés en 24h

"C'est une fête du 20 siècle, une fête de l'ère du tout pétrole qui donne une mauvaise image de notre ville", estime Stephane Martot, conseiller municipal et Secrétaire d'Europe écologie-Les Verts à Rouen. "C'est le symbole du tout pétrole, du bruit, on utilise du carburant qui salit la Seine. Les organisateurs se vantent de nettoyer ce qu'il salissent et heureusement! Mais il faut vraiment arrêter ces 24 motonautiques." L'élu écologiste souhaite la création d'un événement plus respectueux de l’environnement.

Depuis plusieurs années, les élus Europe-Écologie les Verts (EELV) composants la majorité municipale de Rouen demande au maire de supprimer la subvention à cette compétition de motonautisme. Ils ont obtenu sa diminution. En 2013 la subvention municipale était de 100 000 euros, elle n'est plus que de 30 000 euros aujourd'hui. Mais les écologistes veulent aller plus loin. "On aimerait que cette subvention soit supprimée. A la place des 24 motonautiques on peut imaginer une course de bateau solaire par exemple. Lançons un appel à projet, soyons inventif car il y a de l'argent public qui est investi dans cet événement", plaide Stephane Martot.