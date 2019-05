Une aciérie allemande va chauffer des logements strasbourgeois

La société BSW de Kehl va dompter la chaleur perdue de ses installations, la canaliser et la faire passer sous le Rhin pour chauffer quelque 4000 logements strasbourgeois, notamment les quartiers de l'Esplanade, la Petite France et l'hôpital civil. Une première transfrontalière en Europe.

L'usine BSW de Kehl dans le Bade-Wurtemberg produit chaque année 2,2 millions de tonnes d'acier à partir de carcasses de voitures et autres déchets de métal qui sont fondus dans des fours chauffés à 1600 degrés. Pour refroidir ses installations, l'aciérie utilise de l'eau et la chaleur s'évapore dans l'atmosphère. C'est cette eau chaude qui va servir à chauffer des logements strasbourgeois.

Une canalisation de près de 9 kilomètres sous le Rhin

Un gros tuyau va relier, en passant sous le Rhin, l'aciérie allemande au réseau strasbourgeois de distribution de chaleur qui répartira cette eau chauffée à 160 degrés dans les radiateurs de plusieurs quartiers strasbourgeois comme l'Esplanade et la Petite-France. L'hôpital civil doit être chauffé de la même façon.

La chaleur dite fatale sera récupérée © Radio France - Olivier Vogel

1600 degrés qui pour l'instant s'évaporent dans l'atmosphère © Radio France - Olivier Vogel

De la chaleur en barres © Radio France - Olivier Vogel

Cette énergie permettra de chauffer plus de 4000 logements strasbourgeois mais aussi plusieurs dizaines de logements allemands à Kehl. L'aciérie BSW, qui est en train d'adapter ses installations, va vendre cette énergie aux collectivités locales française et allemande. Pour l'Eurométropole de Strasbourg, cela permettra de réduire les émissions de CO2 puisque la chaleur de l'aciérie va remplacer le gaz, mais aussi de faire baisser la facture énergétique. L'investissement pour l'industriel et les collectivités locales se chiffre à 25 millions d'euros. Le système devrait être opérationnel en 2021.

La production de l'aciérie © Radio France - Olivier Vogel