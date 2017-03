Une application pour connaître la pollution de l'air en Pays de Savoie

L'application développée par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes couvre tout le territoire rhônalpin. On peut prendre connaissance de la qualité de l'air qu'on respire dans sa ville, dans sa rue, dans son jardin. On peut également connaître les prévisions pour le lendemain.

"Air to Go" : c'est une toute nouvelle application, lancée jeudi 9 mars par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, qui mesure et surveille la qualité de l'air dans la région. Elle est pour l'instant téléchargeable sur i-phone seulement. En fin d'année, elle couvrira aussi l'Auvergne, donc l'intégralité de la région, et pourra être téléchargée sur tous les modèles de smartphones.

Une telle application n'existe nulle part ailleurs en France : vous la téléchargez, vous vous géolocalisez, et vous pouvez connaître la mesure de la qualité de l'air que vous respirez. C'est le même principe que la météo ! Vous pouvez également connaître les prévisions pour le lendemain. La géolocalisation permet de connaître précisément le niveau de pollution de l'air, quartier par quartier.