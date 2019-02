Une application d'ATMO recense plus de 200 odeurs suspectes en Vallée de l'Arve

Passy, Sallanches et Saint-Gervais-les-Bains dans le top 3 des villes les plus signalées

C'est une étude à grande échelle qu'a voulu réaliser Atmo Auvergne Rhône-Alpes. Depuis mai 2018, l'application ODO permet de signaler les odeurs suspectes en Haute-Savoie. Grâce à son téléphone portable, un habitant peut signaler à tout moment une odeur qui lui semble suspecte ou gênante. Après ce test en Haute-Savoie, l'application est étendue depuis le début de l'année à toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Plus de 200 signalements en Vallée de l'Arve

En huit mois, l'application a recensé plus de 238 signalements en Haute-Savoie (et en Savoie). Parmi eux, plus de 200 concernent la Vallée de l'Arve avec Passy, Sallanches et Saint-Gervais-les-Bains en tête des villes les plus citées.

D'ailleurs, ce mercredi, un pic de pollution de l'air est en cours dans la Vallée de l'Arve. Le secteur est classé en alerte 1 aux particules fines PM10.

Ce 20 février 2019, un épisode de pollution atmosphérique de type "combustion" est en cours sur une partie de la #HauteSavoie. Les principales mesures réglementaires en vigueur jusqu’à la fin de l’épisode de pollution sont détaillées sur https://t.co/tGuQ542lci#pollutiondelairpic.twitter.com/hHK32gEjQf — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) February 20, 2019

C'est une expérimentation concluante pour Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui a pu identifier les différentes sources de nuisances olfactives. Selon le chef du projet Sébastien Waitz, "les odeurs sont issues du secteur industriel, des odeurs de brûlé provenant du voisinage et de l'agriculture ou encore des odeurs d'essence et d'hydrocarbure lié au trafic".

Via le site internet ou l'application mobile, il est possible de signaler une odeur suspecte © Radio France - Xavier Grumeau

Depuis le début de l'année 2019, l'application a été étendue sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour l'instant, ce sont surtout les grandes métropoles (Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand) qui ont été le plus signalées via le site et l'application ODO.