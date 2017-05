Une association chouchoute les vieilles bâtisses de l'Yonne

50% du bâti icaunais est ancien. C'est à dire construit avant 1948. Ce bâti vieillit, il est donc nécessaire de le rénover. Mais pas n'importe comment. L'association Maisons Paysannes de l'Yonne propose donc des stages pratiques pour apprendre à faire et poser du torchis ou de la chaux.

On passe tous les jours devant, sans forcément y prêter attention. Peut-être même, vivez-vous dans un bâtiment ancien. Dans l’Yonne, la moitié du bâti existant est qualifié « d’ancien », c’est-à-dire qu’il a été construit avant 1948, alors que le bâti moderne est basé sur l’utilisation de béton armé.

« Nous avons des églises, des maisons, notamment bourgeoises, des châteaux, des moulins, des lavoirs en pierre » détaille Hélène Delorme, présidente de Maisons Paysannes de l'Yonne, une association qui promeut la réhabilitation et la conservation de ce bâti ancien.

Un bâtiment sur deux dans l’Yonne a donc été construit à partir de matériaux nobles : la terre, le bois, la pierre, la brique etc… 50%, contre 30% au niveau national. Le chiffre interpelle mais s’explique. « La Bourgogne est un pays très anciennement civilisé, riche, notamment en raison du vin souligne Hélène Delorme. La Bourgogne a donc eu depuis très longtemps un très beau bâti, avec des grands maçons, des sculpteurs de pierre. Regardez Sens, Auxerre, ou Dijon. Ce bâti est donc plus beau et s’est conservé plus longtemps. »

Même s’il existe des différences sur notre territoire : « Il faut distinguer le nord du reste du département. Le nord, pays de craie, d’argile, avait un bâti moins beau, moins solide et a été soumis à la concurrence parisienne. Il a donc moins résisté que le bâti ancien du sud de l’Yonne, dans l’Avallonais, en Puisaye, dans le Tonnerrois avec toutes les petite pierres du Tonnerrois ou dans l’Auxerrois » explique celle qui est à la tête d’une association qui compte 200 adhérents. Parmi ces derniers, Véronique Lelann. Formatrice dans la rénovation de bâti ancien, elle propose des stages pratiques sur la chaux ou le torchis.

« Toutes les maisons en torchis sont à réparer, explique-t-elle. Il faut donc continuer à apprendre ces techniques là pour entretenir notre bâti. Car il ne faut surtout pas aller y mettre du ciment et des matériaux inadaptés qui feraient que le bois aurait tendance à pourrir. »

Propriétaire d’une maison ancienne, qu’elle souhaite rénover, Catherine, de Fleury-la-Vallée, vient de participer, à Champlais, près de Joigny, à un stage sur la fabrication et la pose du torchis. Équipées de bottes, elle a mis les pieds dans "la piscine" : Un espace de cinq mètres sur deux entourés de bottes de paille dans lequel sont mélangés tous les ingrédients pour un bon torchis : terre, paille, sable et eau. Les stagiaires mettent ensuite de la musique et jouent des pieds afin de trouver la bonne texture. Un torchis que les stagiaires ont ensuite posé sur un mur, entre les colombages. Ce torchis sert de cloison.

"Respecter le bâti ancien, c’est-à-dire les matériaux nobles"

Si Catherine participe à ces stages c’est dans le but de « respecter le bâti ancien, c’est-à-dire les matériaux nobles : le bois, la pierre… Et surtout ne pas les enfermer dans des matériaux modernes, car cela ne respire plus, il peut y avoir des remontées d’humidité. Avec des matériaux naturels, on n’a pas ces effets-là, cela respire, il y a un échange entre l’intérieur et l’extérieur. »

Rénover pour ne pas abîmer, rénover pour conserver, rénover pour respecter l’environnement, également. « Car ces matériaux sont sains, écolos sourit Véronique Lelann. Et on se soucis du bien-être. Il y a de plus en plus de gens allergiques. On cherche donc aussi des solutions ! »