Une association veut relancer l'agriculture dans la vallée de la Vésubie

Créée en août 2015, l'association Les Potagers de la Vésubie récupère des terrains en friche pour les mettre à disposition de personnes qui ont peu de moyen et qui souhaitent se lancer dans l'agriculture. Un concept gagnant-gagnant qui veut s'appuyer sur les circuits-courts pour être viable.

Perchée sur les hauteurs de Lantosque, dans la vallée de la Vésubie, la parcelle de terre a un emplacement idéal pour y faire pousser des fruits et légumes. "C'est ensoleillé, la terre est bonne et il y a une source juste à côté," décrit Hélène Martin, la présidente de l'association Les Potagers de la Vésubie. Pourtant ce terrain est en friche, laissé à l'abandon depuis des dizaines d'année. "Avant, ici, il y a une cinquantaine d'année, cette terre était cultivée. Nous on veut juste refaire ce qui se faisait avant."

Circuits courts et permaculture

Pour cela, l'association sollicite des propriétaires du secteur, pour qu'ils leur cèdent des parcelles. Ces terres sont ensuite mises à disposition, gratuitement, d'exploitants qui souhaitent se lancer dans l'agriculture. Mais pas n'importe quelle agriculture. "La condition pour pouvoir exploiter ces parcelles de terre, c'est de se mettre à la permaculture. C'est une agriculture à petite échelle, qui s'appuie sur la nature. On crée en fait des butes composées de végétaux, de terres et de bois. Sur ces butes, l'objectif c'est ensuite de planter des fruits et des légumes de saison, pour que toute l'année, on puisse vendre sur les marché du secteur des produits de qualité et à petits prix".

Alain Régis et Hélène Martin se mettent au travail sur une des parcelles. © Radio France - Maxime Bacquié

La chambre d'agriculture garde ses distances

C'est le système des circuits-courts, seule solution selon Hélène Martin pour être viable. "Pour l'instant on fonctionne sans aide de personne. On veut poser les bases d'un modèle viable." Et pour cause, sollicitée, la chambre d'agriculture a préféré pour le moment se tenir à distance de ce projet. "Je comprend qu'il puisse y avoir des réticences, on n'entre pas dans les cases habituelles, on exploite que des parcelles inférieures à 1 hectare, il n'y a pas de bail rural pour les exploitants. Mais on y croit et on veut leur prouver que ça peut marcher."

Un appel aux dons lancé sur internet

Pour l'instant, l'association a trouvé deux personnes pour exploiter une des six parcelles déjà récupérées, à Lantosque, Saint-Martin-Vésubie ou La Bollène. Pour les aider à financer les semences et à acheter des outils, l'association a lancé un appel aux dons, sur une plateforme de financement participatif. L'objectif est de récolter 1.000 euros avant le 5 mai prochain. L'objectif devrait être atteint puisque ce lundi, la barre des 800 euros était déjà franchie.