Vitry-le-François, France

L'heure est à l'état des lieux dans le Vitryat dans la Marne. Dimanche 29 avril, alors qu'une tornade a touché plusieurs communes du sud-est de la Marne, la grêle a fait de gros dégâts dans les vignes. 150 hectares sur les 490 ont été entièrement détruits. Les champs de colza et d'escourgeons ont également été touchés. Le viticulteur David Goutarbe installé à Dammery dans la Marne possède des vignes sur ce fameux coteau touché par la grêle."Je me suis rendu sur place et j'ai vu l'importance de la perte " a dit David Goutarbe.

" Il n' y a quasiment plus de feuilles sur les pieds, elles ont été complètement hachées, c'est catastrophique". "Il ne reste plus que les tiges, c'est vraiment désolant." souligne le viticulteur. "Les grêlons étaient un peu plus gros que des oeufs de pigeon. Dans ces proportions, on a jamais vu cela ici, il y a 100% de perte sur ce secteur". Selon David Goutarbe, il faudra plusieurs années pour que cette vigne redonne du raisin.

Secteur du vitryat © Radio France - Valérie Gosset

Selon l'administrateur du SGV, le syndicat général des vignerons qui est allé sur place. "Il s'est passé quelque chose d'exceptionnel", a-t-il dit au micro de France Bleu. La température est montée à 26 degrés, une tornade s'est formée sur le sud du département et aux abords de cette tornade la grêle a pilonné la campagne. Il y a eu jusqu'à 20 centimètres de grêlons tombés sur les vignes. Cinq communes viticoles ont été sévèrement touchées (Loisy-sur-Marne, Lisses-en-Champagne, St Amand sur Fion, Couvrot et Vitry-en-Perthois) 150 hectares de vignes ont été détruites, c'est le quart des plantations de raisin du Vitryat.