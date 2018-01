Maître Alice Terrasse est intervenue dans le dossier Sivens dans le Tarn et défend le collectif d'opposants au projet de centre commercial Val Tolosa près de Toulouse. Elle analyse la décision du gouvernement et l'impact des mobilisations citoyennes dans les grands projets d'aménagement.

Toulouse, France

Le gouvernement a justifié ce mercredi l'abandon de Notre-Dame-des-Landes par le fait qu'il s'agit d'un projet trop vieux, dépassé et trop clivant. Une annonce qui trouve forcément un écho dans l'ouest de l'Occitanie, entre le dossier de la retenue d'eau de Sivens (où le bras de fer entre citoyens et force de l'ordre s'est conclu par le décès de Rémi Fraisse en 2014) ou même le combat toujours en cours des opposants au centre commercial Val Tolosa sur le plateau de la Ménude. L'avocate Alice Terrasse est intervenue à Sivens et défend toujours le "collectif Non à Val Tolosa" :

"C'est évidemment une grande victoire pour les mouvements citoyens qui se sont mis en place depuis quelques années en France. Les grandes décisions ne peuvent plus se prendre sans de grandes consultations en amont et elles manquent cruellement! On l'a vu avec Sivens, on le voit pour Val Tolosa. Les citoyens n'acceptent plus les projets en l'état, ils demandent des garanties et qu'ils soient justifié dans l'intérêt général." Alice Terrasse, avocate au barreau de Toulouse

La décision d'Edouard Philippe est un signal intéressant même si pour l'avocate toulousaine on ne peut pas tout à fait comparer le dossier du centre commercial Val Tolosa à celui de Notre Dame Des Landes.

"Val Tolosa n'a pas besoin d'une vraie ZAD sur le terrain puisque toutes les décisions de justice nous sont favorables (...) Là où on peut faire le rapprochement c'est quand l'été dernier, la mobilisation d'une cinquantaine de personnes sur le plateau de la Ménude, a permis d'éviter le début des travaux. Heureusement qu'ils étaient présents car les promoteurs ont voulu jouer la montre et sans cette intervention à quelques jours près, notre requête devenait sans objet et le chantier serait toujours en cours." Alice Terrasse

Péremption automatique pour certains projets

Dans son discours, Edouard Philippe a appelé à mettre sur pied une nouvelle forme de concertation des citoyens. Me Alice Terrasse, avocate du collectif Non à Val Tolosa, qui est aussi intervenue pour Sivens a quelques idées :

"On ne peut plus admettre des projets vieux de 50 ans ou de 15 ans comme l'était Sivens. On doit accepter la péremption automatique de certains projets qui ne répondent plus à une réalité environnementale ou économique. Pour des projets de grande ampleur, on ne peut plus consulter la population entre le mois de juillet et le mois d'août, c'est pas raisonnable! Ensuite donner plus de poids aux observations émises par le public, parce que 'in fine' il n'y a pas de contrainte. A partir du moment où les gens se mobilisent en masse contre un projet, on ne peut pas passer outre. Mais il ne faut pas voir derrière les combats citoyens un empêchement radical à toute forme de projet. Non, c'est une autre forme de mobilisation citoyenne qui est très intéressante."

Précisons que pour Notre-Dame-des-Landes un référendum ouvert à un million de personnes a eu lieu en 2016. Le taux de participation avait atteint 51% et plus de 55% des électeurs avaient voté pour la construction du nouvel aéroport. Alice Terrasse elle, continue son combat devant le tribunal administratif pour empêcher la construction d'un centre commercial de 60 000 m² à l'ouest de Toulouse.