Une baleine de 20 mètres retrouvée morte sur une plage de l'île de Ré

La baleine a été découverte ce mercredi matin, sur l'estran, à Ars-en-Ré. Le mammifère était, semble-t'il, malade. Sa carcasse sera évacuée jeudi. En attendant, interdiction d'approcher à moins de 50 mètres. Des bactéries, des virus pourraient se transmettre à l'homme.

L'image est très impressionnante. Une baleine femelle de 20 mètres s'est échouée sur l'estran, à Ars-en-Ré. Son cadavre a été trouvé ce mercredi matin, dans des flaques de sang. Maigre, malade, elle a été brassée par la houle, sur les rochers. Elle n'a pas survécu.

"Elle était vivante quand elle est arrivée sur la plage, mais très mal en point" expique Willy Dabin, de l'observatoire Pélagis, observatoire pour la conservation des mammifères.

Bactéries et virus transmissibles à l'homme

La baleine, un rorqual, sera évacué jeudi par une vingtaine de personnes. D'ici là, un périmètre de sécurité est en place. Et il ne faut surtout pas approcher."On est très proches de ces animaux. Tous leurs cortèges de virus et de bactéries nous sont transmissibles", avertit le scientifique. "Observez ce cas d'échouage à distance, c'est beaucoup plus prudent ! ", conclut-il.