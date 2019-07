Une cagnotte pour sauver l'élevage de poules d'Aurore, décimé par la canicule

Nézignan-l'Évêque, France

Les trois hectares de l'enclos en plein air où se baladaient auparavant plus de trois cents poules sont désormais recouverts de plumes, celles que les poules, accablées par la chaleur se sont arrachées vendredi, lors du pic de température qui a touché l'Hérault. Les 45 degrés qui ont touché la commune de Nézignan-l'Évêque, près de Pézenas, ont eu raison de l'élevage d'Aurore Ledoux.

"L'air était étouffant, elles n'arrivaient plus à respirer, elles suffoquaient", se remémore la jeune femme, éleveuse de poules en bio depuis bientôt deux ans. Deux cents cinquante de ses trois cents poules sont mortes en quelques heures.

"Elles sont montées les unes sur les autres pour essayer de trouver de l'air, elles haletaient. J'ai retrouvé des poules mortes partout où il y avait de l'ombre : sous les arbustes, dans les pondoirs, etc".

L'incompréhension et l'impuissance dominent. "_J'ai fait mon maximum, mais ça n'a pas suffit_....ça n'a pas suffit, souffle-t-elle. Je les ai vaporisées, j'ai mis des glaçons dans l'eau, je suis venue toutes les deux heures faire une ronde...mais le soir à 22h, tout le monde était mort".

On les voit mourir et on ne peut rien faire. Aurore Ledoux, éleveuse de poules en bio

Des confrères solidaires

Des prédateurs avaient déjà tué neuf cents de ses poules en début d'année. Il y a deux semaines, Aurore Ledoux en avait acheté trois cent nouvelles, pour tenter de faire repartir son activité. Toutes -ou presque- sont mortes vendredi, alors que l'achat n'avaient même pas encore été réglé en intégralité. Elle est aujourd'hui en très grande difficulté financière.

Mais autour d'elle, la solidarité s'organise. "J'ai énormément d'agriculteurs, de paysans, qui sont venus vers mois pour me proposer de l'aide ou de venir me changer les idées avec eux, me dire de ne pas déprimer. Ils me disent « tiens le coup, ça va aller, on va t’aider, c’est que financier », détaille-t-elle, émue. Il y a une grande solidarité. Moi _je suis maman seule de quatre enfants, j'ai pas le droit à l'erreur_...donc c'est vraiment très compliqué".

L'association d'éleveurs Les canards en colère a lancé une cagnotte solidaire pour soutenir la jeune femme. Pour pouvoir repartir avec suffisamment de poules et se verser un salaire à l'automne, Aurore Ledoux a besoin de réunir au moins 5.000 euros.