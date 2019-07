Une cagnotte pour sauver la falaise de Talmont-sur-Gironde

Talmont-sur-Gironde, France

La commune de Talmont-sur-Gironde lance une campagne de financement participatif pour sauver sa falaise. Depuis la tempête Xynthia en 2010, elle ne cesse de reculer. Elle a perdu trois mètres en moins de 10 ans et 170 mètres de promenade le long de l'océan sont désormais menacés. "La commune a déboursé 400.000 euros après la tempête Xynthia pour restaurer cette partie des remparts et de la falaise. Neuf ans plus tard nous sommes à un million et demi d'euros, au bas mot ! Le montant peut augmenter au fur et à mesure du temps". Selon Stéphane Loth le maire de Talmont-sur-Gironde, ce montant pourrait grimper à deux millions d'euros minimum dans deux ans, si les travaux ne sont pas faits avant.

" Notre patrimoine architectural, si beau est en train de disparaître parce qu'on est dans des procédures technocratiques et lentes"

Le département de la Charente-Maritime et la région s'engagent à verser 600.000 euros mais cette participation est conditionnée à nouvelle étude des sols pour déterminer quels matériaux utiliser. L'étude coûte 100.000 euros. Stéphane Loth, le maire de Talmont-sur-Gironde se réjouit de leur engagement mais il déplore la lenteur du processus : "j'en appelle aux pouvoirs publics : réveillez vous ! Aujourd'hui notre patrimoine architectural, si beau, qui fait la beauté de notre pays est en train de disparaître parce qu'on est dans des procédures technocratiques, lentes, qui ralentissent aujourd'hui les travaux, l'activation de tous ces leviers financiers".

Afin d'accélérer le processus l'élu lance une cagnotte sur le site dartagnan.fr : "L'idée c'est qu'on démarre à 10 000 euros et ensuite nous allons demander un peu plus d'argent, pallier par pallier". La mairie a aussi mis en vente des médailles touristiques.