Une campagne contre les incivilités dans l’agglomération rochelaise

La Rochelle, France

Une crotte de chien qui peut coûter 150 €. Des mégots ou des chewing-gums jetés par terre, qui seront pénalisés. La communauté d’agglomération de La Rochelle annonce la couleur en cas d’incivilités urbaines. L’objectif est pédagogique pour les élus. Mais aussi pour annoncer que les pouvoirs publics vont être plus attentifs, et les amendes plus distribuées. Il y a encore du travail, pour un territoire plus propre.

Tout le monde se sent concerné...

Quand on écoute les passants dans les rues de la Rochelle, la propreté, tout le monde se sent concerné. Blanche vient de jeter son papier à la poubelle. Et pour elle, c’est une évidence de le faire, une question d’éducation. « C’est une éducation, par respect déjà pour les personnes qui travaillent, par respect pour la vitrine en face de moi, de ne pas jeter mes déchets dans la rue ». Un avis partagé par Kevin : « J’essaie de rien laisser par terre. » Josette, elle, promène son chien, et quand il fait ses besoins : « J’ai toujours mes poches sur moi », assure-t-elle, joignant le geste à la parole.

... mais ce n'est parfois pas suffisant.

Mais parfois, sur certains déchets, il y a plus de laisser aller. Pour Kevin, ce sont les mégots de cigarette. « Les mégots par contre oui, là, plus souvent, on va avoir l’habitude de les jeter au sol », assume-t-il.

Vers une plus grande sévérité

Pour la communauté d'agglomération, la propreté est un budget important. Jusqu’à 7 000 € par commune. Alors cette campagne est une piqûre de rappel pour les citoyens. Mais elle permet aussi d’annoncer que les villes vont sévir. Nous sommes allés marcher dans les rues du centre-ville de La Rochelle avec David Caron, le vice-président en charge de l'environnement.

David Caron, le vice-président en charge de l'environnement. Copier

« Aujourd’hui, c’est :‘attention, on vous explique si vous faites ça à quoi vous avez malheureusement la possibilité de vous faire sanctionner.’ Donc il est important de prévenir les gens. Et ensuite, des sanctions vont arriver », détaille le vice-président de l’agglomération.

Les déchets sont parfois abandonnés dans les rues du centre-ville. © Radio France - Thibault Lecoq

Pour appliquer les sanctions, c'est aux municipalités de choisir la méthode. Par exemple, avec des policiers municipaux qui patrouillent en civil, afin de passer inaperçu.