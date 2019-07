Une cartographie pour mesurer jour après jour la pollution dans l'agglomération de Limoges

Limoges, France

Quelle est la qualité de l'air que nous respirons dans les principales villes de Nouvelle Aquitaine ? Pour le savoir six agglomérations de la région disposent d'une cartographie précise et accessible à tous les citoyens sur internet et Limoges en fait partie . Ce nouvel outil on le doit à l'organisme ATMO Nouvelle Aquitaine qui mesure quotidiennement la présence de polluants dans l’atmosphère. Et les limougeauds peuvent maintenant avoir une vision de la qualité de l'air dans leur ville et même dans leur quartier. Et c'est sur le site d'ATMO Nouvelle Aquitaine que l'on peut disposer de toutes les données mises à jour quotidiennement et même deux fois par jour.

Des points rouges qui peuvent apparaître très rapidement

Pour déterminer les couleurs qui vont apparaître sur la carte, on prend en compte trois polluants : le dioxyde d'azote , l'ozone et les particules en suspension. Quand c'est vert tout va bien ... orange c'est moyen et rouge très mauvais.

Des taches rouges fréquentes sur les principaux axes routiers qui traversent l'agglomération de Limoges - ©ATMO Nouvelle Aquitaine

En agrandissant la carte on constate plus fréquemment des points rouges sur les axes routiers très fréquentés comme par exemple l' A 20 et c'est dû à la présence d'oxyde d'azote lié au trafic routier. L’intérêt de cette carte explique aussi Julie Gault chargée de communication à ATMO Nouvelle Aquitaine c'est qu'avec ce visuel "Une personne qui a subi une gène respiratoire peut ainsi disposer d'une information sur la qualité de l'air et savoir si c'est lié "

Une cartographie mise en place aussi pour les agglomérations de Bordeaux , La Rochelle, Niort, Poitiers et Angoulême mais qui doit s'étendre prochainement à d'autres villes de la région.