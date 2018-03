Hendaye, France

Objectif : zéro déchet... Après Anglet le week-end dernier, ils étaient plus d'une centaine de bénévoles à se retrousser les manches pour nettoyer les plages d'Hendaye. De Caneta à Larretxa et à l'observatoire de la baie, toute la corniche y est passée. Une opération réalisée chaque année... sans qu'il y ait vraiment d'amélioration.

Des bouteilles de shampoing et des bouchons en plastique

Dans son ciré rouge, Marie-Dominique brave les éléments. Courbée en deux, elle glisse sur les rochers, s'accroupit et récupère les déchets prisonniers de la digue. "J'ai ramassé des bouteilles de shampoing et des bouchons en plastique, énumère la quinquagénaire, ça se coince dans les rochers et il faut une force herculéenne pour les décrocher". Cette habitante d'Hendaye crapahute depuis plus d'une heure entre les rochers. "La prochaine fois, je viendrai avec une pince ou des objets plus professionnels, parce que là, je ne suis pas très efficace", raconte-t-elle toujours aussi motivée.

Un travail très physique : "ça se coince dans les rochers et il faut une force herculéenne pour les décrocher" © Radio France - Théo Hetsch

Les employés municipaux sont aussi mobilisés, mais ils ne sont pas assez nombreux pour faire face aux montagnes de déchets. Le problème est en amont pour Pascal Clerc, directeur du CPIE littoral basque : "Quand on effectue ce travail-là, on comprends que le meilleur déchet, c'est encore celui qui n'est pas produit au départ, constate-t-il, ce n'est pas possible de passer des heures de travail bénévole ou salarié pour nettoyer cette problématique-là".

"Pas besoin de se fatiguer à jeter les déchets dans la poubelle puisqu'il y a des gens qui nettoient les plages"

Chaque année, les services communaux du pays basque ramassent entre 5 mille et 8 mille tonnes de déchets sur le littoral. © Radio France - Théo Hetsch

Avec lui, ils sont une dizaine à crapahuter dans les rochers, au bout de la plage. Comme Julia. Elle était déjà de corvée à Anglet la semaine dernière. Elle espère que son travail sera utile, même si elle en doute de plus en plus... : "La semaine dernière, on a croisé un groupe d'ados avec leurs parents qui disaient "tu vois, pas besoin de se fatiguer à jeter les déchets dans la poubelle puisqu'il y a des gens qui nettoient les plages", c'est assez désespérant d'entendre ça".

Chaque année, les services communaux du pays basque ramassent entre 5 mille et 8 mille tonnes de déchets sur le littoral.