Une centaine de techniciens à pied d'oeuvre ce vendredi en Limousin pour réparer les lignes électriques

Les vents violents qui ont soufflé dés jeudi soir n'ont pas épargné le Limousin où 6000 foyers se sont retrouvés privés d'électricité. La plupart des habitants ont retrouvé le courant en milieu de matinée ce vendredi, mais de nouvelles rafales ont provoqué d'autres coupures en Corrèze.

Les équipes d’Enedis ont été fortement mobilisées sur le terrain en Limousin où les vents ont soufflé jeudi soir jusqu'à 95 Kms/heure. Le travail d'une centaine d'agents a permis de réalimenter très vite une grande partie des foyers. Vendredi en fin de matinée 1 300 foyers étaient encore privés de courant dont 300 en Haute-Vienne et 700 en Corrèze . Ce sont les secteurs de Masseret et d'Egletons qui ont été les plus impactés. Mais de nouveaux coups de vent se sont produits sur le territoire corrézien vendredi dans la journée ce qui a retardé le retour à la normale.

Une équipe de techniciens du Limousin a été envoyée en renfort en Normandie

Le Limousin reste néanmoins épargné au regard des régions du nord de la France comme la Normandie où les dégâts sont considérables notamment pour le réseau électrique . 20 techniciens d’Enedis Limousin ont donc rejoint la FIRE (Force d’Intervention Rapide Electricité) pour prêter main forte à leurs collègues.