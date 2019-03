Une charte renforce les efforts liés à l’attribution du label "rivière en bon état" délivré par l'Agence de l'eau

Le label est désormais identifiable par un panneau installé place de la colonne à Fontaine de Vaucluse qui présente trois poissons bleus avec la mention «rivière en bon état ». Il récompense les actions menées par le syndicat mixte du bassin des Sorgues et tous ses partenaires.

Vaucluse, France

Un tel label ne peut qu’inciter les riverains, industriels, promeneurs et touristes à contribuer à cette qualité des eaux notamment par des gestes simples rappelle le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues. La bonne gestion des déchets ou le respect de la réglementation en vigueur en font partie.

L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a créé le label « rivière en bon état » pour récompenser tous ceux qui se mobilisent : collectivités, pêcheurs, associations ou acteurs économiques. Pour évaluer la qualité des eaux et décerner ce label, l’Agence de l’eau collecte tous les ans quatre millions et demi de données dans les cours d’eau des bassins Rhône-Méditerranée et Corse afin d’évaluer l’état écologique.

Les rivières éligibles ne doivent pas être soumises en outre à des prélèvements d’eau excessifs ou dégradations physiques avec des digues, ou berges qui seraient rectifiées ou bétonnées. La Sorgue amont est une des trois rivières à avoir obtenu un tel label dans toute la Région Sud.

Et pour tout a chacun de mauvaises habitudes à proscrire en matière de biodiversité comme celle de nourrir les canards de la Sorgue avec du pain, car très mauvais pour leur santé en particulier pour leur foie. Ces herbivores ont suffisamment à manger dans leur milieu naturel.