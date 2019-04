En Savoie, une coiffeuse de Chambéry recycle les cheveux pour lutter contre les marées noires

Chambéry, France

Cela a l'air un peu tiré par les cheveux, mais c'est tout à fait sérieux. "Alexandre Coiffure" est un salon engagé, plusieurs fois certifié Ecocert, labélisé "développement durable", qui trie, économise, utilise des pigments naturels... Mais Raphaelle Mouric l'avoue : "L'étape suprême, c'est le recyclage des cheveux. Depuis plus de vingt ans, je suis malade de voir tout ce qu'on jette chaque semaine. Au moins un sac de 50 litres de cheveux. J'en utilisais un peu pour pailler quelques arbres chez moi. Mais, là j'ai eu le déclic en voyant le naufrage du Grande America au large du Finistère avec cette marée noire qui menaçait la côte Atlantique. Je me suis dis qu'il fallait agir, faire ma part, à mon niveau."

Les coiffeurs justes

Raphaelle Mouric est une coiffeuse énergéticienne , engagée, passionnée, pionnière. Elle a logiquement croisé la route de Thierry Gras , fondateur en Provence de l'association des Coiffeurs Justes.

Les premiers cheveux © Radio France - Christophe Van Veen

Chez les coiffeurs justes, on recycle les cheveux. Entre autres pour les marées noires. C'est auprès de cette association que la Chambérienne se fournit en sac en papier, qu'elle remplit avec les coupes capillaires et qu'elle renvoie une fois pleins. Ces cheveux serviront à garnir des boudins flottants, remparts efficaces contre l'extension des marées noires dans l'océan.

"Le cheveux est un matériau noble qui en pourrit pas. La preuve on en a retrouvé sur le crâne de Ramses II. On s'en sert pour ces barrages naturels, sans chimie, contre les nappes de pétrole. On s'en sert aussi pour le paillage des végétaux, mais également l'isolation thermique ou phonique. On ne connaît pas encore tous les pouvoirs des cheveux" plaide Raphaelle, la coiffeuse militante.

Des clientes ultra convaincues

Lorsque nous sommes passés au salon en début de semaine, Raphaelle et ses collègues expliquaient leur démarche originale. Les clientes adhèrent. Qui a dit que la coiffure était un acte superficiel ? Pas ici , en tout cas. Pour Annie, "c'est tout à fait dans l'état d'esprit du salon. Le mot "écologie" est un peu galvaudé mais là ça a tout son sens." Véronique est encore plus convaincue : "C'est formidable. Il faudrait qu'il y en ait encore plus. Si on peut aider avec nos cheveux, comme avec le tri sélectif, il ne faut pas hésiter un instant. On abîme tellement la planète, on ne pourra pas revenir en arrière. "La nécessité est ingénieuse" disait mon père. Il faut inventer, se réinventer. C'est tout un art. On ne peut plus dire qu'on n'est pas acteurs, pas concernés. Il y a 20 ans, bien sûr que je n'allais pas chez ma coiffeuse en ayant ces préoccupations. Aujourd'hui, on n'a plus le choix."

Un petit sac pour la planète © Radio France - Christophe Van Veen

Raphaelle, l'énergique énergéticienne, a converti sa clientèle. On était venu pour une simple histoire de sac à cheveux. On repart avec l'idée que les petits gestes sont vitaux "pour nos enfants, pour nos petits-enfants." La coiffeuse "fait sa part" comme elle dit. Sa petite part, inspirée par le colibri de Pierre Rabhi.

On ne saurait trop conseiller à tous nos politiciens, à tous les décideurs, de venir se faire "couper les tifs" dans ce petit salon de Chambéry. Ils en repartiraient les cheveux plus courts, mais aussi les idées plus longues.