Une collecte de déchets chimique à Châtillon-sur-Seine

Depuis ce mercredi et jusqu'au 20 mai, vous pouvez rapporter vos déchets chimiques issus du jardinage au magasin Gamm'Vert de Chatillon-sur-Seine. Un moyen également de sensibiliser les jardiniers amateurs au tri des déchets.

C'est une initiative de la la société à but non lucratif Eco-DDS. Son but ? Encourager les jardiniers amateurs à rapporter leurs engrais non organiques, insecticides et antimousses usagés. Des produits phytosanitaires, utilisés pour le jardinage, et qui ne doivent surtout pas être jetés dans les poubelles classiques.

Ces produits peuvent perturber le recyclage des autres déchets

Tout simplement parce que ce genre de produits peut "perturber le recyclage des déchets classique, les polluer et empêcher leur valorisation", note Sandra Bravard, responsable Eco et Veille à la société Eco-DDS. "Mais ça peut aussi présenter un risque pour sa santé des opérateurs de collectes qui sont dans la chaîne de déchets classique".

Direction la déchetterie

"Vous pouvez rapporter tout type de produits, aussi bien vides que pleins ou souillés, n'importe quel produit dont on veut se débarrasser parce qu'il est ancien ou a été stocké et qu'on veut changer de pratique", explique Sandra Bravard. Et quand il n'y a pas de collecte, tout au long de l'année, direction la déchetterie : "On a un réseau de 3 000 déchetteries partenaires, donc la quasi-totalité des habitants peuvent s'y rendre", ajoute-t-elle.

Une sensibilisation importante

Il s'agit aussi de sensibiliser les jardinier en herbe au tri des déchets, leur faire comprendre qu'il peut y avoir la pollution des sols, et leur expliquer comment trier leurs déchets. "C'est un produit qui peut avoir des effets sur la santé et l'environnement donc il est important de savoir comment les utiliser et les trier", note Sandra Bravard. "Il faut bien connaître le produit qu'on utilise et la manière dont on l'utilise pour optimiser son utilisation et son recyclage".