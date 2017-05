Une consultation publique pour des aménagements des bords de Loire à Tours

Auriez-vous une idée, une envie pour agrémenter, pour aménager les bords de Loire entre La Riche et Saint-Pierre-des-Corps? Si oui, la consultation lancée par Tours Métropole Val de Loire est faite pour vous. Cette consultation s'appelle "Envies de Loire".

"Envies de Loire", c'est le nom d'une grande opération de recueil d'idées pour l'aménagement des bords du fleuve. La consultation lancée par Tours Métropole Val de Loire est ouverte depuis ce vendredi et va se poursuivre jusqu'à septembre pour le grande public sur internet, sur le site enviesdeloire.com. Suivra un concours international réservé aux professionnels en octobre (architectes, designer, plasticiens, paysagistes...)

Toutes les idées sont bonnes à prendre expliquent les élus. En revanche, il ne s'agit pas de refaire tous les bords du fleuve, comme l'ont fait Orléans, Lyon ou encore Bordeaux. "Il y aura des limites car tout n'est pas compatible avec le caractère sauvage du fleuve" selon Jérôme Baratier, le directeur de l'agence d'urbanisme de Tours Métropole. "Tout n'est pas compatible non plus avec les finances publiques et une vie sereine des riverains".

La carte des propositions sur le site internet enviesdeloire.com - Capture d'écran

Il s'agit de redonner vie aux bords de fleuve comme l'a lancé l'initiateur de ce projet, Christophe Bouchet, l'adjoint à la ville de Tours. Il s'agit pour les tourangeaux de se réapproprier le fleuve comme a réussi à le faire la guinguette de Tours pendant l'été.

Pour l'instant, les tourangeaux ont proposé une aire de jeu, de sport, des luminaires, des points de vues, une passerelle entre le centre de La Riche et la Loire. Toutes les idées sont possibles sur le site internet. L'idée qui est la plus plébiscitée, c'est la création d'un espace clos de natation en Loire, sorte de piscine où on se baignerait dans l'eau du fleuve. Pour savoir quelles idées seront retenues, il faudra attendre au mieux début 2018.