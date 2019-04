Une COP régionale afin d'agir pour le climat en Centre-Val de Loire

Indre, France

La région Centre-Val-de-Loire créée sa première COP régionale ! On se souvient de la COP 21 en 2015 en France, ou plus récemment de celle en Pologne en décembre dernier. Il s'agit là d'agir à un niveau plus local explique Charles Fournier, Vice-président Europe Ecologie les Verts du conseil régional. "L'idée c'est de réussir à mobiliser tous les acteurs, les entreprises de la plus petite à la plus grande, les acteurs financiers puisqu'on vient rarement chercher les banques pour qu'elles apportent une contribution, ce sont les acteurs de l'éducation, la formation, de la recherche, de la culture, parce qu'on sent bien qu'on va changer dans nos pratiques. L'idée c'est d'avoir des engagements collectifs et individuels."

Charles Fournier, chargé de piloter cette COP régionale nous en explique le principe et le fonctionnement Copier

Les citoyens invités à s'engager eux aussi

Charles Fournier appelle aussi chacun à s'engager, en devenant par exemple ambassadeur de la COP ou en organisant un événement. En Berry, deux dates à noter : le 14 mai à Châteauroux salle Edith Piaf et le 15 Mai à Bourges au gymnase du Prado pour les présentations de cette COP régionale.