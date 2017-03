Une crèche "écolo" à Bléneau en Puisaye

Des enfants qui apprennent à trier et à recycler les déchets dès qu’ils savent marcher, des produits d’entretien 100 % naturels, une alimentation locale et des jeux en bois, voilà le programme de la crèche des Marmottes à Bléneau dans l'Yonne. La structure veut décrocher le label "écolo-crèche".

Dans l'Yonne, en Puisaye, quatre crèches se sont lancées dans une démarche pour obtenir le label "écolo-crèche", qui récompense les efforts en faveur de l’environnement. Parmi elles, la crèche des Marmottes à Bléneau qui a démarré l'aventure depuis la rentrée de septembre 2016. Objectif: opérer une véritable tradition écologique.

Exit les produits chimiques

La crèche des Marmottes à Bléneau a décidé de bannir petit à petit tous les produits chimiques. Depuis La rentrée, Nathalie, auxiliaire puéricultrice, fabrique le lait hydratant pour les nourrissons, 100 % naturel : « c’est du liniment fait avec 50% d’eau de chaux et 50% d’huile d’olives bio. Cela permet d'éviter les rougeurs sur les fesses des bébés». Comme les résultats sont là, les parents ne sont pas inquiets de ces nouvelles méthodes. « Certains nous ont même pris la recette pour le faire chez eux », se réjouit Nathalie.

Ce que l’on souhaite, c’est ôter tout produit chimique dans le nettoyage de la crèche, pour offrir un environnement plus sain aux enfants. - Agnès Bailly, directrice de la crèche des Marmottes

En plus des soins pour bébés, il a fallu remplacer tous les produits d’entretien. « On a d’abord testé chez nous, raconte Agnès Bailly, la directrice, et c'est efficace, on les a adoptés pour la crèche». La lessive, par exemple, est aussi fabriquée sur place et garantie 100 % naturelle et non polluante. Écologique et économique, selon la directrice.

On pense que tout ce qui est bio coûte plus cher. Pas forcément. J’ai calculé : 3,5 litres de lessive fabriquée, cela nous revient à 1 euro 50. C’est économique. - Agnès Bailly, directrice de la crèche des Marmottes

Pour la peinture sans produit chimique : prenez de l'eau, de l'argile verte et l'air un peu blasé d'un artiste en herbe. © Radio France - Elisa Brinai

Apprendre les bons gestes aux petits

Les enfants aussi sont mis à contribution pour réussir cette transition écologique au sein de leur crèche. Leur mission dès qu'ils savent marcher : ramasser et trier les déchets. C’est devenu un véritable jeu grâce aux inventions de la directrice. Agnès Bailly a élaboré un chariot-poubelle en bois, que les enfants emmènent en ballade : « on fait toujours la même promenade autour de la crèche. Ils tirent le chariot et avec des pinces crocodiles, ils ramassent les déchets. C’est ludique". Idem pour trier: les enfants jette les ordures recyclables dans un petit train, transportant les bacs de tri.

J'espère que ça va leur donner des réflexes pour protéger la nature plus tard. - Agnès Bailly, directrice de la crèche des Marmottes

Pour le tri, Agnès Bailly la directrice a fabriqué un petit train pour séparer le verre, le plastique et le carton. © Radio France - Elisa Brinai

Grâce à ces activités, auxquelles ont pourraient ajouter celle du potager, ou de la fabrication de composte, les petits acquièrent les bons gestes pour prendre soin de la nature, sans y penser. Les sept salariés de la crèche et les parents des enfants ont également beaucoup appris. « Peut-être qu’à l’avenir des parents choisiront notre établissement spécialement pour cette démarche », espère Agnès Bailly. En tout cas, il reste des places pour la rentrée 2017.

La crèches des Marmottes de Bléneau espère voir ses efforts récompensés et obtenir label « écolo-crèche » à l’issus de la procédure, soit en 2019. Dans l’Yonne, les crèches de Parly, Toucy et Saint-Fargeau ont également demandé ce label. En tout 130 crèches sont certifiées « écolo » en France.