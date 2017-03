Une déchèterie mobile contre les dépôts sauvages

Si vous ne savez pas quoi faire de vos déchets et que vous habitez loin d'une déchèterie, ne les jetez pas au coin d'un bois ou d'une rivière ! Une déchèterie mobile circule dans l'Ouest de la Loire. Elle a repris sa route mardi 7 mars à Périgneux.

Un mardi par mois c'est le même manège pour Romain, un habitant de Périgneux : il vient vider une remorque entière de déchets accumulés lors de ses travaux : "Des tuyaux, des pots de peinture, du plastique, du bois, et même ma vieille tondeuse ! C'est très pratique pour ceux qui habitent loin des lieux de déchèterie." La plus proche se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres. Comme lui une trentaine de personnes viennent à chaque arrêt : en 2016, elle a permis à plus de 1400 personnes de jeter 142 tonnes de déchets, dont 10 tonnes de déchets toxiques.

La peinture et les huiles mécaniques font partie des 10 tonnes de déchets toxiques récupérés chaque année par la déchèterie mobile. © Radio France - Marc van Torhoudt

Unique dans le département, la déchèterie mobile sillonne l'Ouest de la Loire, depuis qu'elle a été créée par l'agglomération Loire-Forez il y a huit ans. Et depuis le début, Marc Perrin est aux commandes : "Il y a six bennes, pour les métaux, les plastiques, le bois, le carton, l'électroménager et les déchets toxiques. Nous ne prenons pas les déchets verts qui prennent trop de place." De la place, il y en a : les bennes peuvent emporter, en tout, 60 m3 de déchets. "Ensuite, direction la déchèterie de Savigneux, où tous les matériaux sont recyclés", poursuit Marc Perrin.

Marc Perrin s'occupe de la déchèterie mobile depuis sa création il y a 8 ans. © Radio France - Marc van Torhoudt

Une démarche écologique

Le dispositif est en place de 11 à 16 heures, et cette année, 16 communes seront desservies. "Il y a beaucoup de demande, et nous envisageons d'augmenter le nombre de communes concernées", explique Pierre Drevet, vice-président délégué à la gestion des déchets pour l'agglomération de Loire-Forez.

"C'est une démarche écologique car cela a réduit fortement les dépôts sauvages dans la nature. Et c'est une économie pour l'agglo, puisque le recyclage de ces déchets ne nous coûte que 80 € la tonne, contre 250 € par tonne pour l'enfouissement, poursuit l'élu. Les habitants sont très satisfaits puisque cela leur évite de faire des kilomètres pour jeter leurs déchets. Et nous pouvons revendre les matériaux recyclés, comme de la sciure et des copeaux de bois." Prochain arrêt à Saint-Bonnet-le-Courreau le 10 mars.

Infos pratiques : au mois de mars, voici les lieux d'arrêt de la déchèterie mobile (attention elle est réservée aux particuliers) : le 10 mars à Saint-Bonnet-le-Courreau, au lieu-dit Chavannes, RD 101. - le 17 mars à Verrières-en-Forez, sur la place en contrebas de la Salle des Fêtes. - le 22 mars, à Chalmazel-Jeansagnière, sur le parking de la Salle des Fêtes de Chalmazel. - le 29 mars, à Saint-Georges-en-Couzan, sur la place de l'école.

Plus d'informations sur le site internet de l'agglomération Loire-Forez.