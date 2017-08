Une éclipse partielle de lune aura lieu ce lundi soir

Ce lundi 7 août, peu avant le coucher du coucher de soleil, une éclipse de lune pourra être observée dans l'est de la France et entre l'océan Pacifique et l'Europe.

La lune, le soleil et la terre vont, presque, s’aligner pendant deux heures ce lundi soir provoquant ainsi une éclipse partielle de lune. Un phénomène qui n'est pas rarissime mais qui n'en reste pas moins surprenant.

L'apogée de l'éclipse à 20h20

Pour ne rien rater du spectacle, il faudra tourner le dos au coucher de soleil et regarder vers l'est pour guetter le lever de lune. Celle-ci sera obscurcie de 19h23 à 21h18 avec un phénomène à son apogée à 20h20. En France, cette éclipse ne sera pas totale, au maximum la lune sera rognée de 25% de sa surface dont la partie qui restera visible devrait apparaître voilée ou peut-être légèrement colorée.

Pour les plus chanceux qui se trouvent à La Réunion ou dans le Pacifique, ils pourront voir l'astre plus haut dans le ciel et donc mieux apprécier le phénomène.

Une #éclipse partielle de #Lune sera visible ce soir en France entre 19h23 et 21h18, les infos ici : https://t.co/xDshm1gzxVpic.twitter.com/EHPijEAO2t — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 7, 2017

Plus de chance de l'observer à l'est du pays

En métropole, il vaut mieux se situer dans l'est du pays pour avoir une chance d'oberserver l'éclipse car la Lune sera encore dans l'ombre au moment où elle apparaîtra dans le ciel. Elle sera d'autant plus difficile à guetter qu'au début de la nuit le ciel est souvent brumeux et que les reliefs urbains masquent souvent la ligne d'horizon. Mieux vaut donc s'installer dans un endroit dégagé, en hauteur et éloigné de la pollution lumineuse pour l'apprécier.

Pour ceux qui n'auront pas la chance de l’apercevoir ce soir, il faudra s'armer de patience avant de pouvoir assister à nouveau au phénomène qui se produira en juillet 2018.