Les USA (mais aussi certains territoires français) vont profiter d'une éclipse solaire totale ce lundi

C'est un sacré spectacle que vont pouvoir admirer les Américains le lundi 21 août prochain. Une éclipse totale de soleil sera visible pour la première fois en 99 ans, de la côte ouest à la côte est des Etats-Unis. Pour quelques chanceux, une éclipse partielle sera visible depuis certains territoires français.

Les Américains les plus chanceux

L'éclipse totale de Soleil ne sera visible que depuis certains États américains. Une éclipse d'autant plus exceptionnelle pour les Américains car c'est la première fois qu'elle sera visible depuis autant d'états. Elle traversera le pays d'Ouest en Est depuis l'Oregon à très exactement 17h15 UTC (19h15 heure française) puis sera visible dans l'Idaho, le Wyoming ou encore le nord du Kansas et le Missouri, avant de finir sa course sur la côte Est à 18h48 UTC. Des millions d'Américains, et des embouteillages "monstres", sont d’ailleurs prévus sur les meilleurs sites d'observation.

De part et d'autre de cette bande qui sera plongée dans le noir, l'éclipse sera partielle, c'est-à-dire que la Lune n'occultera qu'en partie le Soleil.

Une éclipse partielle pour certains territoires français

L'éclipse partielle quant à elle sera visible à travers tous les États-Unis, mais pas uniquement. Elle pourra également être aperçue depuis certains territoires français. A Saint-Martin, l'éclipse sera visible pendant pendant 2h30, de 14h17 (heure locale) à 16h49. En Guadeloupe, le spectacle sera aussi au rendez-vous avec une éclipse à son maximum à 15h45 (heure locale), ainsi qu'en Martinique. Saint-Pierre-et-Miquelon ne sera pas en reste puisque le maximum de l'éclipse est attendu à 16h56, mais l'éclipse sera un peu plus faible. Et enfin, le phénomène sera également visible quelques minutes plus tard en Guyane Française.

Et dans l’Hexagone ?

En France métropolitaine, il ne sera pas possible de voir cette éclipse, sauf si vous vivez... dans le Finistère ! Pour l'apercevoir, il faudra s'armer de patience puisque le maximum de l'éclipse (qui sera très partielle) est prévu à 21h04. Seule une petite partie du soleil sera occultée par la Lune, et cela durant quelques minutes à peine juste avant que le soleil ne se couche. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que le ciel soit un minimum dégagé...