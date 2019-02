Une étude complémentaire pour la friche Saint Sauveur à Lille

Lille, France

La métropole européenne lilloise n'a pas l'intention de renoncer à son projet pour la friche Saint-Sauveur. La MEL lance une nouvelle consultation, après le coup d'arrêt du projet imposé par la justice administrative. En octobre dernier, le tribunal a donné raison à deux associations écologistes, au motif que les études sur la qualité de l'air était insuffisantes et que le public n'avait pas été assez informé.

L'enquête complémentaire ouvrira donc le 22 février et s'achèvera le 8 mars. Les habitants de la MEL pourront faire part de leurs commentaires dans un registre accessible en mairie et sur un site internet qui ouvrira à partir de vendredi prochain.

Cette nouvelle enquête est aussi l'occasion, pour la mairie, d'insister de nouveau sur l'importance du projet. En conférence de presse, Stanislas Dendievel, conseiller municipal délégué à l'urbanisme, a ainsi insisté sur les « contre-vérités » colportées selon lui par les opposants au projet.

Les espaces verts au sein de la ville

L’argument de la mairie. La friche, assure Stanislas Dendievel, n’a jamais été un espace vert. « Jusqu'en 2004, c'était un site industriel et logistique, avec des massifs en béton sur plus de 80% de la surface, ainsi que des métaux », indique l'élu. Selon la mairie, le chantier va donc « dé-bétoniser » Saint-Sauveur, ajoutant que n’y ont trouvé refuge que des espèces invasives et deux plantes protégées qui ont été déplacées, selon les préconisations de l’autorité environnementale.

L’argument des associations écologistes. Il faut distinguer deux zones, estiment les opposants : la friche qui est actuellement emmurée et le belvédère. Ce dernier est un espace de deux hectares et demi, en pleine terre. C’est le lieu de la future piscine. « Jusqu’en 2014, la mairie nous promettait que ce serait un véritable parc, regrette Bénédicte Vidaillet, co-présidente de l’association Parc Saint-Sauveur. Il n’y a aucune raison d’urbaniser cet espace, qui a une véritable biodiversité. Quant à l’espace de la friche, en quinze ans, toute une nature s’est développée et ce sont des données validées par des naturalistes. Sur le béton, la nature avait repris ses droits, avant que tout soit décapé en décembre. » Les écologistes estiment que le projet dessiné par la mairie, qui a vu le jour à la fin des années 2010, n’intègre pas la prise de conscience qui a suivi la COP 21 et les études scientifiques qui mettent en avant l’effondrement de la biodiversité.

Comment loger les futurs nouveaux habitants de la MEL ?

L’argument de la mairie. « Que diront-nous aux futurs Lillois, qui aujourd’hui déjà ne trouvent pas à se loger ? », interroge Stanislas Dendieve. Pour la mairie, la question du logement est un problème de fond et de long terme. Avec les 2 500 logements, ce sont environ cinq mille habitants qui pourront être accueillis sur la métropole, au coeur de la ville.

L’argument des associations écologistes. Les opposants, eux, n’ont pas la même lecture de la situation. Ils mettent en avant le très faible taux d’espaces verts publics par habitant à Lille : 14 m2. « Ces 14 m2 comprennent les cimetières, les talus autoroutiers et mêmes les ronds-points végétalisés, précise Bénédicte Vidaillet. À Paris, les habitants ont 17 m2 chacun et la moyenne des cinquante premières villes de France est 48 m2. ». L’augmentation de la population, du point de vue des associations, se traduit donc par une réduction de l’espace vert disponible par personne.

Saint-Sauveur va-t-il aggraver la qualité de l’air ?

L’argument de la mairie. « Les nouvelles mesures et les modélisations supplémentaires que nous avons réalisées nous permettent de dire que le projet aura un faible impact, car le quartier sera majoritairement composé de zones piétonnes », assure Stanislas Dendievel. Le nouveau quartier Saint-Sauveur sera même « l'un des quartiers qui laissent le moins de place à l'automobile en Europe », promet Jacques Richir, adjoint au maire, en charge de la qualité de vie. « Le piéton est roi », conclut Stanislas Dendievel, qui ajoute que les limites fixées par la règlementation européenne sur le sujet ne seront pas dépassées et que deux des quatre recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) seront aussi respectées. « Mais l'ensemble des villes de l'Europe du Nord-Ouest sont au-delà de ces recommandations », précise l'élu.

Dans le scénario le plus défavorable, selon la mairie, les niveaux de pollution aux abords du site seraient de l'ordre de 30 mg/m3 en dioxyde d'azote, 25 mg/m3 pour les PM10 et 18 mg/m3 pour les PM2-5. À l'inverse, assure la MEL, accueillir le même nombre de logements de façon diffuse, en grignotant sur les terres agricoles, aggraverait la qualité de l'air. « Saint-Sauveur n'est pas le problème, c'est la solution », dit et répète Stanislas Dendievel.

L’argument des associations écologistes. « L’étude d’impact dit qu’il y aura dix mille voitures supplémentaires », rétorque Bénédicte Vidaillet. Les logements, les équipements publics et les surfaces commerciales et de bureaux attireront forcément des habitants, dont une partie non négligeable se déplaceront en voiture, estiment les opposants. S’ils ne se garent pas directement dans la zone, faute de stationnement, ils se gareront autour. Mécaniquement, la qualité de l’air s’en ressentira, d’autant plus si la part d’espace vert par habitant continue de décroître.

La construction de la future piscine

L’argument de la mairie. Elle s'inscrit dans un système vertueux de gestion de l'énergie, selon la Ville. « Le projet de piscine que nous avons retenu, conçu par l’équipe allemande Auer&Weber, est celui qui présentait le plus de qualités tant au plan de la conception écologique que de l’insertion environnementale », se félicite Stanislas Dendievel, qui assure que ce sera l’une des piscines les plus durables de France.

L’argument des associations écologistes. Pour les associations qui s'opposent au projet, le problème n'est pas là. Bénédicte Vidaillet se base sur les cartes Atmo, qui indiquent quelles sont les zones où la qualité de l’air est la plus mauvaise. Elle pointe du doigt les rues qui entourent la future piscine, où les densités de polluants sont élevés. « Vu qu’il y aura un bassin de 50 mètres en extérieur, on peut supposer que des athlètes le fréquenteront régulièrement, avance Bénédicte Vidaillet. Or, quand on fait du sport, on est plus sensible à la qualité de l’air, car on inhale des volumes supérieurs. C’est un problème de santé publique. » Bénédicte Vidaillet regrette que des études comme celle de Greenpeace (qui démontraient que les équipements sportifs construits en zone périphériques, et donc plus polluées, dans de nombreuses villes, étaient mauvais pour les sportifs) ne soient pas pris en compte par la Ville. « Les élus lillois, plutôt que d’appliquer un principe de précaution, utilisent ces études pour justifier de créer cet équipement à cet endroit-là, en disant que c'est comme ça partout. Sauf que ces terrains de sports ont été fait il y a 40 ans et nous sommes en 2019. On peut pas faire comme si on ne savait pas tout ça. »