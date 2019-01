Une excursion en milieu tropical en plein Poitiers

La serre tropicale accueille entre 120 et 150 espèces différentes venues du monde entier

Poitiers, France

A l'intérieur de la serre, "de 120 à 150" espèces explique Amélie Plard, jardinière botaniste depuis cinq ans à la Ville de Poitiers à la dizaine de participants présents ce samedi 5 janvier pour cette visite guidée exceptionnelle. Avec les autres jardiniers, elle s'occupe dès qu'elle le peut de cette "serre un peu particulière". Construite il y a plus de 30 ans pour être une serre de production, elle est devenue au fil des années une serre ornementale avec des espèces "presque tous les continents".

Amélie Plard, jardinière-botaniste, travaille depuis 5 ans dans à la Ville de Poitiers © Radio France - Charlotte Jousserand

Des plantes tropicales et des cactées

Cette serre très humide grâce aux quatre bassins et chauffée entre 18 et 22 degrés selon les périodes de l'année a la particularité de rassembler des plantes de milieu tropical mais aussi des plantes de milieu sec, des cactées ou des plantes succulentes. Pendant la visite, Amélie Plard donne ses conseils, mais explique aussi l'histoire du Cafiéer, de l'arbre à tomate, de la plante vernis à ongle ou encore comment prendre soin de ses orchidées. "Il en existe plus de 5.000 variétés", explique la jardinière botaniste, "ici nous en avons dix représentées".

Amélie Plard répond aux questions, et conseille aux participants de placer leurs plantes tropicales dans la salle de bain "c'est ce que je fais chez moi", explique la jeune femme, "et je les arrose avec de l'eau de pluie, elle est plus acide mais c'est ce qui leur faut, surtout pas d'eau calcaire".

Un programme d'animations autour du jardin jusqu'en mai prochain

La prochaine visite guidée de la serre est prévue le 2 février prochain. Amélie Plard et ses collègues jardiniers organisent jusqu'en mai prochain une série d'animations gratuites dans les jardins de la Ville de Poitiers pour enfants et adultes : de la visite guidée au conseil jardin en passant pas des ateliers pratiques.

Prochains rendez-vous au mois de janvier :

Samedi 12 janvier : conseil de jardinier au jardin des plantes de 9 heures à midi

Samedi 12 janvier : Nourrir les oiseaux en hiver, au jardin des plantes, de 14h30 à 16 heures

Mercredi 16 janvier : Nourrissage des herbivores, au zoo de Saint-Pierre de 14h30 à 16 heures

Mercredi 23 janvier : Nourrir les oiseaux en hiver, au jardin des plantes, de 14h30 à 16 heures