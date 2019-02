Une famille héraultaise est bloquée chez elle depuis dix jours à cause de la neige

Une famille résidant dans une ferme isolée sur la commune de Courniou à la limite de l' Hérault et du Tarn est bloquée chez elle depuis dix jours à cause de la neige. Elle n'a pas les moyens de dégager le chemin privé qui relie sa propriété à la route. Elle lance un appel à l'aide.

Courniou, France

Pour son premier hiver dans l'Hérault, la famille Colombo, arrivée de Haute-Savoie en août 2018, vit un cauchemar. Depuis dix jours, le jeudi 24 janvier, toute la famille est bloquée chez elle à cause de la neige qui tombe sur les contre forts du département. Et pour cause, leur ferme se trouve dans un secteur isolé, à la limite de l' Hérault et du Tarn à plus de 15 kilomètres de Courniou, la commune à laquelle elle est rattachée. Le premier voisin est à 4 kilomètres. Surtout, la famille n'a pas les moyens de déneiger le chemin qui relie la propriété à la route.

La vie presque comme en Alaska

"On pensait que ce chemin serait déneigé par la commune", explique Maud Colombo. Sauf qu'il n'en est rien. Les mairies ne déneigent pas les chemins privés. Plus le temps passe, plus la situation se complique pour la mère de famille, handicapée, son mari et leurs deux enfants, tous deux majeurs. La famille se fournit habituellement en électricité grâce à des panneaux photo-voltaïques installés sur le toit mais ils sont actuellement recouverts de neige. Un groupe électrogène permet de dépanner mais ils ne l'allument que le soir pour économiser de l'essence. Surtout, les vivres commencent à manquer.

La famille a tenté, sans succès, de franchir le chemin avec sa voiture. - Famille Colombo

Ravitaillés par la mairie

Prévenue, la mairie de Courniou a envoyé deux conseillers municipaux en fin de semaine pour ravitailler la famille. Ils ont apporté de l'eau potable, de l'essence pour le groupe électrogène, du foin pour les onze chevaux de la ferme et des croquettes pour les nombreux chiens. "Je les remercie, c'est gentil, mais ils ne peuvent pas faire ça tout l'hiver. Le problème n'est pas résolu", regrette Maud Colombo qui ne peut "même pas descendre à la banque pour les régler. D'ailleurs, je ne demande pas la charité, je demande à pouvoir sortir."

Puisque la mairie ne déneigera pas son chemin, Maud Colombo lance un appel à son voisinage, notamment les agriculteurs : "Si quelqu'un a les moyens de déneiger régulièrement, quitte à ce qu'on lui donne quelque chose pour le faire.." Pour l'hiver prochain, la famille promet de s'équiper d'un tracteur. Elle en a d'ailleurs un mais il est resté en Haute-Savoie.

Onze chevaux et de nombreux chiens vivent également sur la ferme. - Famille Colombo