Une ferme aquaponique bientôt implantée à Strasbourg

Strasbourg, France

Les cultures aquaponique se développent à la vitesse grand V, et l'Eurométropole strasbourgeoise aura bientôt sa ferme spécialisée. Une serre de 9 000 mètres carré, qui associera élevage de truites et production végétale. Le digestat des poissons servira en fait d'engrais pour les plantes à feuilles et à fruits.

Objectif : 180 tonnes de produits frais

"On met en place un biofiltre, des bactéries naturelles, qui permet de transférer les rejets des poissons en nutriment pour les plantes, explique Félix Haget, ingénieur et porteur du projet strasbourgeois. Les plantes épurent l'eau, ce qui permet d'être dans un circuit complètement fermé, où le seul intrant, c'est l'aliment du poisson, et il y a très peu d'eau consommée puisque tout est re-circulé."

Le fonctionnement de l'aquaponie. - Eurométropole de Strasbourg

Trois agriculteurs bio du nord de l'Alsace et Félix Haget portent ce projet, qui devrait être opérationnel à la fin de l'année 2020. Ils visent 180 tonnes de produits frais par an, des tomates, des aromates, des fraises, ou encore des choux et des salades. "Après si les études de marché nous montrent qu'il y a des produits à plus haute valeur ajoutée qui peuvent être mise en place localement sur le marché, parce que l'objectif, c'est bien d'écouler tous les produits dans un petit périmètre, dans ce cas-là, on pourra s'orienter vers des produits comme la vanille ou le fruit de la passion," ajoute Félic Haget.

Un projet qui permet donc de valoriser le circuit court, mais aussi l'autosuffisance énergétique. En effet, la serre sera alimentée en chaleur par la centrale biomasse implantée juste à côté, sur le site du Pont autonome de Strasbourg. L'investissement est estimé entre un et deux millions d'euros.