Une fin février à plus de 22° l'après-midi dans le nord de la Bretagne

Par Aurélie Lagain, France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique

Plus de 22° à Lannion et Morlaix ! Cette fin février a pris, le temps de quelques jours, des airs de printemps. Il a encore ce mercredi fait plus chaud dans le nord de la Bretagne que dans le sud.