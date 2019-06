Une forte vague de chaleur attendue dans les Landes, la semaine prochaine

Dans les Landes, comme partout en France, on attend une vague de chaleur exceptionnelle pour un mois de Juin. Le jour où il fera le plus chaud dans le département, ce sera mercredi où Météo France prévoit jusqu'à 38 degrés à Mont-de-Marsan, 35 degrés à Dax ou encore 32 sur le littoral landais.

Département Landes, France

Dès ce dimanche, il va falloir sortir son chapeau, ses lunettes de soleil et mettre sa crème solaire dans les Landes. Météo France prévoit des températures qui vont aller de 30 à 33 degrés à Mont-de-Marsan et Dax entre dimanche et mardi. Sur la côte landaise, on devrait avoir des températures qui tourne entre 24 et 27 degrés. Des températures qui vont augmenter de jour en jour jusqu'à mercredi, c'est ce jour-là où il fera le plus chaud dans le département.

38 degrés à Mont-de-Marsan, 35 degrés à Dax et 32 degrés à Biscarosse pour mercredi après-midi

Le soleil va "cogner"très, très fort ce mercredi. A Mont-de-Marsan , Météo France prévoit 38 degrés, 35 degrés à Dax et 35 degrés à Parentis-en-Born. Si vous voulez trouver de l'air frais, il faudra aller sur le littoral landais, à Biscarosse ou à Capbreton, Météo France évoque des températures aux alentours de 32 degrés. Pour un mois de juin, c'est exceptionnel mais pas inédit d'après Cindy Souan, chef prévisionniste à Météo France en Nouvelle-Aquitaine : " Il y a déjà eu des températures plus importantes dans les Landes, on pense à 2003 où il a fait plus de 40 degrés à Mont-de-Marsan et Capbreton"

Pour s'endormir ce sera aussi difficile, surtout dans la nuit de mercredi à jeudi, où on attend entre 23 et 24 degrés dans les Landes.

Ne parlez pas, encore, de canicule dans les Landes

Contrairement à ce qu'il se passe dans une grande partie de la France, on ne peut pas parler de "canicule" pour le département des Landes. Il faut plutôt dire "une vague de chaleur" d'après Cindy Souan.

Pour parler de canicule, il faut dépasser des seuils fixés par le département. Dans les Landes, il doit faire en moyenne 35 degrés la journée et au moins 20 degrés la nuit pendant 3 jours. Selon les prévisions de Météo France, c'est le cas mercredi et jeudi mais ça ne devrait pas être la cas vendredi, puisque le temps risque de se rafraîchir "même si la situation peut évoluer" d'après Cindy Souan.