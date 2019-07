Une gourde réutilisable et compostable fabriquée près de Saintes

VeganBottleGo est une gourde réutilisable et surtout végétale fabriquée à Chaniers, à côté de Saintes. Depuis le début de la semaine, les premiers acheteurs reçoivent leur exemplaire. Réalisée à partir de cannes à sucre et de lin, elle est totalement biodégradable et peut même être compostée.

Chaniers, France

VeganBottleGo est la dernière-née de l'entreprise Lyspackaging située à Chaniers. En prévente depuis quelques semaines, 1.200 gourdes ont déjà été vendues. Les premières ont même été distribuées ces derniers jours. Un beau démarrage pour cette gourde réutilisable, entièrement végétale donc entièrement biodégradable et même compostable. La suite logique pour une entreprise qui fabrique, depuis 2015, 3.000 à 4.000 bouteilles en bioplastique végétal par heure, non réutilisables cette fois.

Tout commence avec des granulés fabriqués à partir des co-produits de la canne à sucre, c'est-à-dire tout ce qui reste une fois le sucre extrait. Avec une tonne de ces granulés, l'entreprise fabrique environ 100.000 bouteilles. Cette matière première est fondue pour réaliser des pré-formes, des sortes de petits tubes, qui sont ensuite soufflées dans des moules par une machine pour devenir le corps des gourdes.

Les préformes entrent par la droite dans la machine avant d'être soufflées pour devenir des bouteilles qui sont ensuite triées et emballées. © Radio France - Marina Guibert

Les bouchons sont fabriqués avec la même matière. Lyspackaging mélange, juste en plus, du lin "pour donner _une finition plus naturelle_" . Et toujours dans cet esprit "nature" la gourde a une forme de canne à sucre et il y a une feuille imprimée sur son bouchon.

Les bouchons n'attendent plus que leur pas de vis pour aller fermer les nouvelles gourdes. © Radio France - Marina Guibert

Une gourde entièrement compostable

La gourde est ensuite prête à être utilisée et réutilisée jusqu'à sa fin de vie qui sera, elle aussi, écologique. En effet, puisqu'elle est totalement végétale, VeganBottleGo est totalement biodégradable et ne laissera donc pas de trace dans la nature, contrairement aux gourdes classiques en plastique. La gourde peut même être compostée, soit dans un composteur industriel, en la jetant dans les déchets verts, où elle va mettre moins de 90 jours à se dégrader totalement pour être valorisée soit en compost soit en biogaz. Elle peut même être déposée dans un compost domestique mais elle mettra alors plusieurs mois; voire plusieurs années pour se dégrader.

Une gourde bonne pour la nature et pour le consommateur, cela s'inscrit dans une démarche logique pour Nicolas Moufflet, le directeur de Lyspackaging : "Nous voulons avoir une cohérence entre le contenu et le contenant. Pour nous; c'est un non-sens de mettre une eau pure et de qualité dans une bouteille en plastique pétrochimique fabriquée avec 90% de pétrole. L'idée c'est aussi de réduire au maximum la pollution plastique."

Nicolas Moufflet est le directeur de Lyspackaging. © Radio France - Marina Guibert

D’après un rapport commandé par les ONG Earthwatch Europe et Plastic Oceans UK, les bouteilles en plastique jetable représentent en effet la forme de déchets plastiques que l’on retrouve le plus dans l’ensemble des eaux vives en Europe (océans, mers, fleuves, rivières…). Et la France est le cinquième pays du monde le plus consommateur de bouteilles en plastique.

VeganBottleGo est déjà disponible sur internet, un crowdfunding a été mis en place sur la plateforme Ulule. Nicolas Moufflet espère ensuite s'attaquer à la grande distribution.