Une grande manifestation ce dimanche à Gardanne contre la centrale biomasse

Des centaines de manifestants sont attendus ce dimanche matin, à Gardanne, pour dire stop à la "biomascarade". Ils s'opposent à la transformation de l'unité 4 de la centrale à charbon en centrale biomasse.

Les opposants à la centrale biomasse seront au marché de Gardanne à partir de 10h, ce dimanche matin. Puis le rassemblement est prévu à 10h30 devant la mairie, avant de marcher vers la centrale. Plusieurs associations de défense de l'environnement se joindront au cortège, ainsi que des manifestants venus des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, du Verdon, du Luberon, des Cévennes, comme c'était déjà le cas en 2014.

La colère des manifestants vise la centrale gérée par Uniper : elle a été reconvertie pour ne plus fabriquer d'électricité à partir de charbon, mais à partir de bois. La transformation a demandé deux ans de travaux, et 256 millions d'euros d'investissements. La phase test du projet, lancée il y a deux ans, est bientôt terminée, et la production va pouvoir commencer dans cette centrale de biomasse qui est la plus grande de France.

La peur de la déforestation

A première vue, la biomasse peut sembler plus écologique que le charbon. C'est une source d'énergie renouvelable, et ça correspond donc à l'objectif de transition énergétique voulu par le Grenelle de l'Environnement. L’État français y met même de sa poche pour soutenir l'initiative puisqu'il s'est engagé à racheter sur 20 ans l'électricité produite.

Mais les opposants au projet craignent une déforestation de la région. Un peu moins de 200 000 tonnes de bois seront brûlées chaque année. Pour l'instant, une partie du bois est importé d'Espagne et du Brésil, mais à terme, la centrale devra se fournir dans un rayon de 400 km. Or sur ce terrain se trouvent déjà des papeteries et d'autres unités de chaufferie : il ne sera donc pas évident de contenter tout le monde tout en préservant la forêt.

La question de la pollution

Les opposants critiquent aussi le rendement de la centrale. Un rendement entre 30 et 40%, ce qui signifie qu'environ 7 arbres sur 10 sont brûlés pour rien.

Enfin, entre le transport du bois, soit des allers-retours de camions, et l'incinération, soit la diffusion de particules fines dans l'air, les manifestants estiment que la biomasse n'est pas sans conséquence sur l'environnement.