Une île de plastiques au large de la Corse

Corse, France

Et oui, c'est bien vrai. La Méditerranée compte une nouvelle île. Elle n'est pas le fruit d'un long voyage mené par des explorateurs. Non, hélas non! Elle est juste le résultat de l'incivisme de gens. Des tonnes et des tonnes de déchets plastiques dérivent donc en Méditerranée. Portés par les courants, ils forment une île longue de plusieurs kilomètres entre Elbe et la Corse.