Une image satellite montre la sécheresse dans le Gard

La sécheresse est historique dans le Gard et toute la région Occitanie, la terre est aride et jaunie. Des prises de vues satellites illustrent parfaitement bien la situation catastrophique dans le département.

Le région Occitanie a soif. Il n'a pas plu depuis près de six mois dans le Gard, les cours d'eau sont à un niveau très bas ou à sec et l'on peut s'en rendre compte grâce à des images vues du ciel.

La comparaison entre cette année et l'année précédente est significative. Ces images ont été réalisées par le satellite Sentinel 2 de l'Agence spatiale européenneet postées sur les réseaux sociaux.

D'un coté (à gauche) il s'agit d'une prise de vue d'octobre 2016 et de l'autre (à droite) c'est une prise de vue d'octobre 2017, sur une zone allant du littoral montpelliérain jusqu'au Parc des Cévennes. En l'espace d'un an, on constate que la végétation a disparu dans certains secteurs.