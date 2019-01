VIDÉO - "Une immense fierté" pour les nouveaux intronisés de la confrérie des quatre coteaux du Vézelien

Lors de la grande Saint-Vincent tournante de Bourgogne, ce week-end, les confréries vineuses de Bourgogne ont accueilli de nouveaux membres, et notamment celle de Vézelay, "les quatre coteaux du Vézelien". L’occasion de comprendre le rôle et le fonctionnement de ces sociétés d'entraide viticoles.

Vézelay, France

Ils sont neufs sur le podium ce dimanche matin, à Vézelay, sous une pluie fine, à être intronisés avec fierté et gravité. Ils sont vigneron, restauratrice, retraité ou encore élu à avoir été choisis comme nouveaux membres par la confrérie vineuse de Vézelay : les "quatre coteaux du Vézelien". Après avoir été présentés, applaudis, chantés, ils ont reçu leur nouvel emblème, un tastevin en forme de coquille, et leur diplôme de nouveaux membres.

VIDÉO - "À la gloire du noble Chardonnay" ! 🍇🍷 Neuf personnes ont été intronisées par la confrérie des Quatre Coteaux dimanche matin. #Vézelay#SaintVincenttournantepic.twitter.com/asUuXmwNqv — France Bleu Auxerre (@bleuauxerre) January 27, 2019

"À la gloire du noble chardonnay, nous te faisons preux chevalier afin de porter toujours plus haut l'emblème de nos quatre coteaux"

Matthieu Woillez, président du comité d'organisation de la Saint-Vincent tournante 2019 et tout juste intronisé par la confrérie des quatre coteaux du Vézelien. © Radio France - Virginie Salanson

Désormais, ils devront porter haut les valeurs de leur confrérie et défendre le vin de Vézelay. Sylvie Guillemard tient, avec son mari, le restaurant de Vézelay "le Bougainville". Bénévole pour organiser la Saint-Vincent de Bourgogne, elle a participé à la décoration du village. Cette intronisation, c'est donc une façon de la remercier pour son engagement.

Un remerciement et un honneur

Elle en tire une immense fierté : "c'est beaucoup d'émotion, je suis très fière [...], c'est du bonheur, du bonheur, du bonheur" explique-t-elle avec un immense sourire. "Nous sommes passionnés de vins avec mon mari. Par notre restaurant, nous allons continuer à suivre nos confrères vignerons, à partager cette passion du vin. Nous sommes fières de ce millésime 2017 qui nous a emmené dans la cour des grands [...]. C'est une belle et grande aventure" s'exclame-t-elle aux côtés de Marie-José Barault, une autre bénévole, elle aussi intronisée ce dimanche.

VIDÉO - "Nous sommes extrêmement fières de cette petite coupelle" Sylvie Guillemard, restauratrice tout juste intronisée par la confrérie vineuse des quatre coteaux vézeliens. pic.twitter.com/xpK1EFdqPI — France Bleu Auxerre (@bleuauxerre) January 27, 2019

Jamais d'intronisation au hasard

De part sa profession, Sylvie va donc être "utile" au vin de Vézelay, elle va, notamment, le promouvoir dans son restaurant. Chaque membre intronisé est ainsi soigneusement choisi, quelque soit la confrérie vineuse : soit pour le remercier de son investissement pour le vignoble, soit pour ce qu'il peut apporter à l’appellation qu'il défend. Les intronisations dans une confrérie vineuse ne se font donc jamais au hasard ou sur la base de la seule bonne volonté du futur membre.

Sylvain Couderet (à d.), de la confrérie des vignerons de Tannay. © Radio France - Virginie Salanson

Choisis à l'unanimité... ou pas

Dans la confrérie des vignerons de Tannay, dans la Nièvre, chaque membre est coopté à l'unanimité du conseil de la confrérie. Ce conseil compte trente membres. Sylvain Couderet en est le président. "Le critère principal [d'une intronisation NDLR], c'est l'envie de partager une passion commune autour du vin. La sélection se fait sur des valeurs d'entraide et de sympathie entre nous" détaille-t-il, avant d'ajouter "on décide collectivement de l'intronisation. Si quelqu'un ne recueille pas l'avis favorable de tous, on n'intronise pas dans la confrérie".

"Si quelqu'un ne recueille pas l'avis favorable de tous, on n'intronise pas dans la confrérie" - Sylvain Couderet, président de la confrérie des vignerons de Tannay

La confrérie existe depuis 1953 poursuit Sylvain Couderet, "Aujourd'hui, on n'a pas de dissident. Dans le monde actuel, les gens changent très vite d'idée et d'opinion. Nous, on essaie de travailler sur la durée, et d'introniser pour que ça dure longtemps voire éternellement".

Les membres, en toge, de la confrérie des quatre coteaux du Vézelien ce dimanche, au milieu des vignes de Vézelay. - Heko Köster

Des répercussions économiques importantes

Car les confréries, au delà du folklore de leur tenues et de leurs rites, ont un véritable impact économique sur les ventes de vin. "On intronise pour être un certain nombre de personnes, pour être visible dans les manifestations, être bien remarqués. Grâce à ça, on commence à parler des vins de Vézelay" explique Jacques Raffeneau, membre de la confrérie des quatre coteaux vézeliens, depuis sa création, en 2001. "On choisit aussi des gens qui sont placés pour promouvoir le vin, chacun a des amis dans toute la France. Sans la confrérie, ce serait différent. Elle a vraiment un poids important" conclut-il.

VIDÉO - Jacques Raffeneau, membre de la confrérie des quatre coteaux vézeliens, explique comment ils choisissent les nouveaux membres à introniser. #vézelay#saintvincent2019pic.twitter.com/AKbtWGOP6A — France Bleu Auxerre (@bleuauxerre) January 27, 2019

Les confréries vineuses de l'Yonne ont défilé à Vézelay, dimanche matin, au milieu des vignes. - Heko Köster