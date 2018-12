Une jeune dijonnaise crée des bijoux et des objets de déco en papier de récupération

A l'occasion de la conférence internationale sur les changements climatiques, le 3 décembre en Pologne, France Bleu Bourgogne s'engage pour la planète et contre le réchauffement climatique. Portrait d'une jeune dijonnaise qui crée des bijoux et des objets de décoration avec du papier de récup.

Son truc à elle c'est le pliage de papier, l'art de l'origami pour créer des bijoux et des objets de déco. Au départ, Marion Talpin alias L.M Chardon faisait ça avec du joli papier qu'elle achetait spécialement pour l'origami, et puis un jour, la dijonnaise a eu un déclic. "J'ai décidé d'arrêter d'acheter du beau papier, car je suis dans ma vie engagée dans une démarche de réduction des déchets et je me suis dit que ça n'avait aucun sens de ne pas l'être aussi dans mon travail de création." C'est là qu'elle a donc décidé de créer mais avec du papier de récup.

Une matière qu'elle trouve partout

Sa matière elle la trouve un peu partout, "il y a les programmes de théâtre, des partitions de musique, des journaux des cartes routières,, des magazines, des flyers tout ce que je trouve joli. Il y a même les papiers cadeaux, que je préfère parfois aux cadeaux!"

Quelques unes de ses créations présentées lors du marché du réemploi à Dijon fin novembre. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un plaisir et un engagement pour changer les choses

Créer un joli mobile en réutilisant les vielles cartes routières de ses grands parents ou fabriquer des boucles d'oreille avec des tickets de métro d'inconnus, c'est l'art de Marion Talpin. C'est aussi pour elle, une façon de croire que ça peut changer les choses en matière d'environnement, ou en tout cas y participer un peu.

Portrait de Marion Talpin, une dijonnaise qui crée des bijoux et des objets de déco en papier de récupération Copier

Si vous l'avez raté au marché du réemploi à Dijon, sachez qu'elle sera sur le marché de Noël de Marsannay-la-Côte le 2 décembre, ou sur celui de Beire-le-Châtel les 8 et 9 décembre ou encore au CHU de Dijon les 11 et 13 décembre pour vendre ses créations. Et pour retrouver les photos et les infos sur ses créations, c'est ici.