Une journée d'accalmie pendant cette semaine de canicule en Occitanie

Ce vendredi a été une journée d'accalmie en pleine semaine de canicule. Avec des températures raisonnables en Haute Garonne, dans le Tarn et l'Aveyron, entre 30 et 32 degrés et des températures encore plus basses dans le Gers avec 26 degrés.