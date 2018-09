La marche pour le climat s’est déroulée à vélo à Nancy avec une Nancyclette qui a vu le nombre de manifestants plus que doubler ce samedi. La démission de Nicolas Hulot et l’urgence climatique sont au cœur des préoccupations des cyclistes dont certains découvrent la manifestation improvisée.

Nancy, France

La Nancyclette, c’est un rassemblement de citoyens à vélo qui improvisent une balade en groupe le deuxième samedi du mois à Nancy. Et ce samedi, la marche pour le climat se déroule donc à vélo avec des pancartes de circonstance et chacun commente la démission de Nicolas Hulot.

Une première pour certains

Le principe reste toujours le même, quel que soit le temps : il n’y a pas de parcours défini, on respecte le code de la route et on roule en groupe. Au départ de la place de l’Alliance à partir de 15h, les cyclistes s’élancent logiquement vers la place Stanislas.

Une Nancyclette pour la planète. © Radio France - Thierry Colin

Certains vélos font la circulation, mais les premiers respectent les feux et on attend les autres. Si on compte quelques dizaines d’habitués, quel que soit le temps, le nombre de cyclistes a été multiplié par trois ce samedi. «Chacun prend conscience qu’il y a urgence et que ce n’est pas la priorité des politiques» avoue une cycliste qui participe pour la première fois à la manifestation, impressionnée par l’appel des scientifiques le jour même dans le quotidien Libération.

Plus d'affluence que d'habitude à Nancy. © Radio France - Thierry Colin

On était très nombreux à la #Nancyclette de #Nancy et on a fait un beau parcours de 2h30. Une belle occasion de découvrir des cycles, outre les classiques vélos, il y avait un tandem, deux tricycles couchés, moi sur tricycle de la @MaisonduVelo, une trottinette et des rollers!🚲 https://t.co/ipZSV4y0oU — Prudence (@PsyNancy54) September 8, 2018