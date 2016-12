Une météo exceptionnelle au mois de décembre à Rouen et à Evreux

Le mois de décembre a été particulièrement sec et ensoleillé à Rouen et à Evreux. La cause : un anticyclone qui nous a accompagnés toute une partie du mois. Les deux villes ont effleuré les valeurs records.

La météo du mois de décembre a été particulièrement clémente à Rouen et à Evreux avec un temps particulièrement sec et ensoleillé. Les deux villes ont même frôlé les valeurs records ! Le mois est parmi les plus exceptionnels depuis le début des relevés dans la région, en 1969.

Un ensoleillement très important

Côté ensoleillement, on est passé tout près du record à Rouen : en décembre, il y a eu 85 heures de soleil alors que la moyenne est habituellement de 51 heures. Ce mois de décembre 2016 se classe donc deuxième mois de décembre le plus ensoleillé après 2001, avec seulement 7 heures de retard. La cause ? Les trois derniers jours du mois, marqué par la présence d'un épais brouillard dans la région rouennaise. "Si notre capteur était décalé de 30 kilomètres vers les côtes, on aurait sûrement dépassé l'année référence de 2001 !", explique Thierry Locquet, prévisionniste Météo France à Rouen.

Pour la ville d'Evreux, ce mois de décembre est un peu moins exceptionnel par contre. Il se classe quatrième avec 88 heures de soleil. Mais l'écart par rapport à la moyenne est relativement important puisqu'elle est de 60 heures.

Peu de précipitations

Une des particularités de ce mois de décembre 2016, c'est qu'il a été particulièrement sec. La quasi totalité des précipitations se sont concentrées en une seule nuit : celle du 21 décembre. Ainsi, à Rouen il est tombé 30 millimètres en décembre dont 21 cette nuit-là. La moyenne est habituellement de 90 millimètres. A Evreux, il est tombé 23 millimètres dont 18 le 21 décembre, contre une moyenne de 60 habituellement.

Par contre, à Dieppe, le record a été battu avec seulement 13 millimètres de pluie alors que le record était à 16.

Les températures, elles, sont dans la norme pour ce mois de décembre. Globalement, le mois de décembre clôture une année 2016 qui se situe dans la moyenne, à part l'ensoleillement qui est un peu inférieur à cause d'un mois de juin très déficitaire.

Un anticyclone nous a protégé

Mais à quoi est dû ce temps particulièrement clément ? "C'est dû à un anticyclone qui nous a protégé des perturbations quasiment tout le mois, qui nous a valu une bonne insolation et quelques brouillards également", détaille Thierry Locquet. La présence de cette anticyclone est, elle, purement cyclique. "C'est dû à la variabilité climatique. D'une année sur l'autre, on s'aperçoit que parfois ce sont les régimes océaniques qui dominent avec de la pluie et du vent et puis d'autres fois ce sont des régimes continentaux qui donnent un temps plus secs et ensoleillé."'