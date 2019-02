Une météorite est tombée entre Aubenas et Montélimar ce mercredi matin

Aubenas, France

Ce mercredi matin, à 5h24, une météorite est tombée entre Montélimar et Aubenas. François Colas, directeur de recherche à l'observatoire de Paris est chargé d'établir sa trajectoire, "d'habitude les météorites se désintègrent et on ne voit plus rien mais là on pense qu'il en reste quelques centimètres."

François Colas ainsi qu'une dizaine d'astronomes et de chercheurs de l'Observatoire de Paris viendront en fin de semaine pour rechercher cette météorite, "on fait une sorte de battue, on se met en ligne et on scanne le terrain. Mais avant, il faut qu'on soit sûr de trouver l'objet et qu'il ne soit pas trop petit."

Image de la météorite passant ce mercredi matin au dessus de Beaumont-lès-Valence - Image du réseau FRIPON

Une météorite retrouvée tous les dix ans

Une quinzaine de caméra du réseau FRIPON, un réseau de 100 caméras pour surveiller le ciel de France, ont repéré l'objet ce mercredi matin. Brigitte Zanda est la responsable de ce réseau, "on pense à l'heure actuelle qu'il tombe 5 à 10 météorites tous les ans. Mais aujourd'hui et _depuis le début du 19ème siècle, on en retrouve une tous les dix ans en moyenne_." Mais l'objet est petit, "il mesurerait la taille d'une balle de golf", ce qui devrait rendre les recherches difficiles.

Les calculs pour retrouver la météorite sont en cours, "l'objet est rentré dans l'atmosphère à 100 kilomètres d'altitude en mesurant une vingtaine de centimètres mais ça diminue terriblement quand ça traverse, précise Brigitte Zanda. Sa taille au sol dépendra de la nature de l'objet et de sa résistance."