Vers une miellerie collective au Pays Basque

Une première au Pays Basque : la création prochaine d'une miellerie collective. Elle permettra de fabriquer le miel des apiculteurs professionnels et amateurs de la Basse Navarre et du Labourd.

Pays Basque, France

Une miellerie collective en passe d'être crée au Pays Basque. Une association "Ezti etxea - la miellerie collective du pays basque" vient de se constituer le 10 avril dernier. Son but : réunir les professionnels (plus de 200 ruches) et les amateurs d'apiculture de la Basse Navarre et du Labourd autour d'un outil commun : la miellerie.

La structure n'est qu'à l'état naissant (le local, les financements sont à trouver encore) mais une vingtaine de personnes y militent. L'un des porteurs du projet est Eric Kammenthaller. Il est apiculteur à Saint Martin d'Arrossa.

Eric kammenthaler et Elorri Haiçaguer © Radio France - Jacques Pons

Une vingtaine d'apiculteurs sont déjà intéressés. Comme Elorri Haiçaguer qui produit son miel à Ossès avec son frère et cinq ruches.

